PAN pide juicio político vs. Claudia Pavlovich, propuesta por AMLO para cónsul en Barcelona (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Acción Nacional (PAN) presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por desvío de recursos públicos y uso indebido de sus funciones.

El partido blanquiazul acusa a la priista del desvió de 8 mil millones de pesos, peculado y ejercicio indebido de funciones.

“Acabamos de presentar una solicitud de juicio político contra Claudia Pavlovich por desvío de recursos públicos y uso indebido de sus funciones”, dijo Marko Cortés, presidente nacional del PAN en conferencia de prensa, tras presentar la demanda.

Acompañado por la secretaria general, Cecilia Patrón, y el presidente del comité directivo de Sonora, Gildardo Real, dijo que el PAN espera que en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena no se conviertan en tapadera de la corrupción de Pavlovich.

“Esperamos que la mayoría morenista no la proteja y no caiga en parte del manto protector presidencial de todos sus cercanos y aliados, como una gratificación al apoyo que seguramente le dio Claudia Pavlovich al partido de Morena y al hoy gobernador en el estado de Sonora”, destacó.

Por su parte, Gildardo Real aseguró que el desvío de recursos, peculado y ejercicio indebido de funciones, de Pavlovich están basadas en cuentas públicas y en violaciones a la Ley General de Disciplina Financiera y la Ley Estatal de Egresos.

Añadió que el PAN también presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora una denuncia penal para pedir 10 años de prisión para la exgobernadora y “muerte civil” por 50 años, que consiste en la inhabilitación para ocupar algún cargo público.

Tras dejar la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich fue propuesta por AMLO como titular del consulado de México en Barcelona.

La designación de la priista fue duramente criticada por integrantes de partidos de oposición, habitantes de Sonara e incluso por voces que normalmente apoyan al presidente. Sin embargo, López Obrador ha defendido su decisión y descartó que las denuncias públicas puedan influir en su posible nombramiento.

“Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al poder judicial entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema durante una conferencia de prensa realizada en Sonora.

Obrador manifestó que el motivo que lo llevó a designar a Pavlovich como cónsul de México en Barcelona fue la ausencia de disentimiento.

“Yo tomé esta decisión porque porque conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el Gobierno Federal, no tuvimos ninguna diferencia”, apuntó.

Por su parte, el líder del PRI, Alejandro Moreno, amagó con expulsar del Partido Revolucionario Institucional a Pavlovich si aceptaba el nombramiento propuesto por AMLO, ya que “estaría incumpliendo con los estatutos del partido”.

Ante la amenaza, el presidente López Obrador consideró que se trataba de un acto “muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, ellos no van a afiliarse a otro partido ellos van a representar a México”.

“Se me hace muy poco político, muy poco tolerante, no es que ya esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos, si aseguran que van a seguir militando o que por convicción son militantes de ese partido a lo mejor se entienden”, agregó el mandatario.

El Financiero

Compartir