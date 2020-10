Pagan con meriendas a mexicanos que probarán las vacunas anticovid (22:38 h)

Los modelos de investigación constan de tres etapas. En la fase 1, la aplicación es en decenas de personas; en la 2, se busca eficacia en cientos de voluntarios y, por último, en la fase 3, se inicia la aplicación en miles de personas para constatar su efectividad, posterior a una certificación.

EN DATOS:

1 a 2

dosis serán las que se apliquen a los voluntarios que participen en los protocolos de investigación en México.

28 días será lo que dure el procedimiento para los voluntarios, los cuales serán monitoreados en todo momento.

ENTREVISTA:

Roselyn Lemus, Doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de desarrollo de nuevos medicamentos

¿Cómo será el proceso de los voluntarios?

— Básicamente, el proceso que se está llevando es la fase 3. La farmacéutica contrata una CRO (Organización de Investigación por Contrato, por sus siglas en inglés) y ellos se encargan de reclutar los voluntarios para los estudios, será la propia empresa quien determine los criterios para participar en estos ensayos.

Aunque ellos dependen de los permisos de las autoridades, en este caso de Cofepris.

Ahora bien, los que estén interesados deberán llenar formularios y firmar una responsiva, que específicamente dice que ellos no se harán responsables de efectos secundarios. Esto es un tema importante.

Posiblemente se brinde otro tipo de compensaciones como seguro médico. Aunque, ojo, si llegara a pasar algo, como ha sucedido a nivel mundial, se opta por mandar a un hospital al voluntario y estos gastos se cubren.

¿Quienes se inscriban tendrán inmunidad con estas pruebas?

— No, hay que dejar bien claro eso, que alguien sea voluntario no quiere decir que será vacunado con una posible dosis contra el Covid-19, porque existen los llamados dobles-ciegos, es decir, a algunas personas les inyectarán placebos y a otras las dosis que se están desarrollando.

En otras palabras, serán dos grupos, el primero recibirá el placebo y el segundo la vacuna, donde el voluntario y los investigadores no sabrán cuál es cuál.

Ahora, es importante señalar que si alguien se encuentra bajo estos protocolos no quiere decir que va a desarrollar inmunidad, no puede relajar las medidas como el uso del cubrebocas y las medidas de distanciamiento social. No se aceptan niños, las personas deben estar saludables del sistema inmune; no se aceptan embarazadas.

El riesgo dependerá de la vacuna, cuando se desarrolla una dosis, el riesgo de efectos secundarios es latente, y pueden ir desde dolor de cabeza y fiebre, hasta casos adversos graves o raros.

¿Se pagará a los voluntarios alguna cuota?

—No hay como tal un pago para los voluntarios que participen con farmacéuticas para la experimentación de un medicamento, regularmente no se hace, se paga en fase 1, porque es aquí donde pueden existir efectos serios para la salud y es donde menos se sabe. Aunque, si alguna empresa hace esto, es para retribuir por el tiempo.

Son dos mil pesos por todo el estudio, en promedio. Pero, insisto, las empresas no realizan casi nunca un pago a las personas que se someten a esto.

