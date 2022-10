Padres de Niños con Cáncer enojados por haber sido catalogados como organizaciones del crimen organizado (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre.

A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales.

A la Sociedad Civil en General y a todas la personas de buena voluntad.

Las Mamás y Papås de Niñ@s con cáncer de diversos Hospitales del Pais agrupados en diversas organizaciones civiles condenamos con enojó que se nos haya catalogado como un grupo beligerante y de choque al mismo nivel de muchas organizaciones del crimen organizado. Nos desepeciona la posición del Ejército Mexicano que pareciera estar exclusivamente al servicio del poder político y no de la Ciudadanía. Mientras ellos nos investigan, espian y amenazan a las familias, nuestras niñas y niños con cáncer mueren a Diario por no tener acceso oportuno a los tratamientos oncológicos. En la oscura noche de los mas de 4 años de desabasto que se ha cobrado la vida de mas de 4 mil vidas inocentes no hemos visto hasta el dia de hoy algun medida contundente que acabe con el desabasto, hemos escuchado discursos y pretextos de los mas singulares e increíbles, pero nunca una disculpa, por el contrario hemos recibido descalificaciones y difamaciones como los ataques sistemáticos de Hugo López Gatell. Por ello acudiremos a todas las instancias internacionales posibles, para denunciar no solo el desabasto de medicamentos, sino también la persecución de un Estado Genocida y Represor que tiene a sus instituciones; incluidas las de Salud, carcomidas por la ineficacia, la corrupción y militarización de ellas.

POR ÚLTIMO RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DE LO QUE NOS PUEDA SUCEDER EN NUESTRA INTEGRIDAD FISICA O LA DE NUESTROS FAMILIARES, ASI COMO LA UTILIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FORMA FACCIOSA Y VENGATIVA.

A T E N T A M E N T E

Madres y Padres de Familias de Niños con cáncer de diversos Hospitales del País, Movimiento Nacional Por La Salud Papás de Niños con Cáncer A.C. Fundación Nicoatole A.C. De Corazón A.C. Movimiento Nacional por la Salud y la Unión y Regeneración Social A.C.

Comunicado

