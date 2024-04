Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa convocan al boicot electoral (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de abril. Los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa convocaron a un boicot electoral, a fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba.

El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral sino por la senda de la verdad y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, la reunión con el presidente tiene que ser en los plazos que el propio jefe del ejecutivo refirió”, señalaron en un comunicado.

El objetivo de una reunión con el presidente López Obrador es hacer un balance de las investigaciones y que el Gobierno Federal dé cuentas de los resultados en el caso y se esclarezca el paradero de los 43 normalistas.

Sostienen que mientras el diálogo no ocurra ampliarán las protestas, incorporando a maestros, campesinos e indígenas que ven vulnerados sus derechos.

Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43″, resaltaron.

Los padres y madres de los 43 estudiantes condenaron que en los 100 puntos de Claudia Sheinbaum “no figure una sola mención al caso Ayotzinapa”, cuando es la candidata de Morena, partido que prometió el esclarecimiento del caso.

También criticaron que las líneas de investigación relevantes del caso no se han impulsado porque no se cuenta con una fiscalía especial, en tanto que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no es imparcial ni independiente.

Enfatizaron que existen pruebas contundentes de que el Ejército debe ser investigado por acción y omisión dentro del caso.

Es claro que no hay voluntad política de AMLO para investigar seriamente al Ejército mexicano, por el contrario, su narrativa de culpar a los abogados de las madres y padres de los 43 es una táctica deliberada de encubrir al Ejército mexicano por sus crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa”, lamentaron.

Información de López-Dóriga Digital

