Padres de familia y docentes del jardín de niños Rosario Maza bloquean la calzada San Felipe y  México 68, exigen atención (09:17 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de enero. Padres de familia y personal docente del jardín de niños Rosario Maza bloquean la calzada San Felipe y avenida México 68 para exigir a las autoridades atención a sus demandas.

Los inconformes manifestaron que en diversas ocasiones han solicitado a las autoridades educativas para atender una fractura a la barda perimetral de esta institución educativa misma que pone en riesgo la seguridad e integridad de los menores, sin que hasta la fecha hayan sido atendidos.

Señalaron que desde hace 4 años la barda presenta una fractura, en dos ocasiones Protección Civil ha dictaminado el riesgo y que es necesaria ser derrumbada, sin embargo, pese a que han acudido a las instancias correspondientes ninguna autoridad les ha dado una respuesta favorable.

“Solo nos han dicho que el recurso debe salir del programa La Escuela es Nuestra, pero lamentablemente estamos en una zona que dicen que es de alta plusvalía, aunque nuestros papás vienen del Ejido, vienen de Volcanes, entonces lo que nosotros estamos exigiendo es que si no hay un recurso, mínimamente que nos den ese recurso para poder hacer esa obra”, dijeron.

El daño que presenta la barda pone en riesgo al personal y a los niños por lo que ya es necesario que las autoridades le den prioridad, como parte del derecho de los niños a la educación, al interés superior del niño.

Indicaron que no habían querido llegar a este tipo de acciones pero la indiferencia de las autoridades los llevaron a bloquear esta parte de la ciudad al no tener respuestas a sus exigencia “nosotros no queríamos llegar a perjudicar a la población porque sabemos que ya la gente ahorita ya no quiere bloqueos, pero sí no nos atienden, los padres de familia podrían tomar medidas más drásticas e incrementar el nivel de protesta”, finalizaron.

