Padres de familia de jardín de niños bloquean la carretera federal 175, denuncian posible abuso sexual a menor (13:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. Padres de familia de un preescolar Francisco Gabilondo Soler de la colonia La Zapoteca, perteneciente a la Villa de Zaachila, mantienen un bloqueo en la carretera federal 175 antes del crucero de la Y griega.

Los inconformes realizan esta acción para exigir a las autoridades la aplicación de la justicia por el presunto delito de violación cometido por el intendente del preescolar a un menor de edad dentro la institución educativa.

El señor Arturo García Villalobos, padre del menor de edad, exigió la presencia del presunto autor del ilícito identificado como Giovany, contra quien exige la actuación de las autoridades judiciales, a quien la directora del jardín de niños Deysi Muñoz Bernal está encubriendo, manifestando que no sabe los apellidos del presunto responsable del señalado.

“Queremos justicia por parte de la Fiscalía, la directora no va a poder salir de la escuela hasta que haga presencia el señor o joven Giovany, supuestamente esta persona cuenta con un permiso, pero la directora no quiere mostrar el documento que avale dicho permiso”, declaró el señor Emilio García López, abuelo del menor.

Relató que se dieron cuenta de la agresión al menor porque no quería acudir a la escuela, “le pregunté porque tenía miedo de venir a la escuela fue entonces que nos comentó que Giovany le hizo daño, le tocaba la colita, y que le dolió mucho lo que le hizo Giovany, yo acudí al Ministerio Público pero la demanda no procedió porque no tengo los apellidos del sujeto”, comentó el afligido padre.

Los familiares señalaron que no permitirán la salida de las maestras y de la directora hasta que se presente el presunto autor del delito, “como padres de familia duele mucho esta acción, mi esposa no quiere comentar nada porque el dolor es grande”.

Manifestó que posiblemente habría otro caso similar ya que había versiones de otra madre de familia ya que su menor hija le comentó que “Giovany le tocaba mucho las manos, y que quería ser su amiguito”.

