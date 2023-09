Padre de los normalistas desaparecidos calificó de “pesada” la reunión con AMLO; “No entiende razones” (20:19 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende de razones, aseguró Mario González, uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En entrevista con Azucena Uresti, dijo que la reunión con el morenista fue “pesada” ya que aunque le expusieron a López Obrador que ciertos documentos no han sido entregados, él no entendió razones. Además añadió que el subsecretario Alejandro Encinas ni siquiera abrió la boca durante la junta.

