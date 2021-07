Pacientes con diabetes sufren desabasto de medicamentos (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de julio. A Elizabeth Ramírez, quien padece diabetes, el desabasto de medicamentos no sólo le pegó en el bolsillo, sino que también la hizo incumplir su tratamiento médico.

“Tomaba un día sí y otro no (los medicamentos), para hacerlos rendir más. No pude comprar todos porque son caros, entre 700 y 1000 pesos”, expresó la mujer que recibe atención en el Hospital General Dr. Fernando Quiroz, del ISSSTE, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde hace dos meses, narró, el nosocomio no cuenta con los fármacos suficientes para surtir su receta, por lo que ella debe comprarlos desembolsando, en promedio, tres mil pesos sólo para medio tratamiento.

En la misma situación se encuentra Sandra, quien también es diabética y relató que, en su caso, el desabasto lo ha padecido desde hace tres meses.

“La insulina glargina es la que no tienen para la diabetes. Llevo como 3 meses sin medicamento, ahorita me lo cambiaron. Sí he tenido que buscar por fuera, es caro; mi hermano a veces me lo consigue”, expresó en entrevista con este diario.

Otro caso es el de Domingo, quien afirmó que desde hace un año en dicho nosocomio del ISSSTE no le suministra clopidogrel, un fármaco que previene que se formen coágulos y causen un infarto o un derrame cerebral.

“Desde febrero del año pasado comenzó a haber escasez de clopidogrel. He venido varias veces, pero nada más me dicen que no hay y no hay. He tenido que comprar por mi cuenta. Un genérico varia, te cuesta entre 200 y 300 pesos”.

DESDE MORENA VEN ERROR EN ESTRATEGIA

Tras advertir que la UNOPS y el Insabi no cumplieron su tarea a la hora de comprar la totalidad de las medicinas que requiere México, el senador de Morena Germán Martínez consideró que el error del Gobierno está en la estrategia de distribución de los medicamentos que no contempló y que se lo quitó al Seguro Social.

En tanto, el senador Manuel Añorve del PRI advirtió que el desabasto sólo generará más muertes por todas las enfermedades, mientras que el perredista, Miguel Ángel Mancera, pidió información clara al Gobierno.

En entrevista con 24 HORAS, Martínez Cazares, también exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que el Gobierno “debe tener claro que una cosa es comprar la sustancia activa y la puede comprar en Corea, en China, en Francia o en Alemania, pero otra cosa que debe tener en cuenta es la distribución de la medicina”.

Aclaró que no se trata de distribuir como un paquete de mensajería, sino llevar el medicamento del puerto de entrada a los centros de distribución regionales, luego a los estatales, luego a los municipales y luego a los hospitales y aún ahí no está distribuida completamente.

“La medicina está distribuida completamente cuando se aplica en la vena a un paciente o cuando se le da de tomar una pastilla, esa es la distribución. Entonces no están contemplando la distribución, quitaron contratos a distribuidores”, de ahí que salga muy barato comprar en Asia u otros continentes, porque no se contempla la distribución.

El senador de Morena, dijo que si bien la pandemia desafió al Sistema de Salud mexicano, no debe ser el pretexto para el rezago de otras enfermedades, “no puede ser el pretexto para el rezago de trasplantes (…) sí es una circunstancia que atenúa la responsabilidad, pero no es un pretexto”.

24 Horas/Foto:CUartoscuro

