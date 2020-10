Pacientes con COVID-19 sí pueden ser vacunados contra la influenza: López-Gatell (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. La noche de este martes 27 de octubre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aclaró que hasta el momento, no existe una contraindicación para que las personas que padecieron COVID-19 no se vacunen contra la influenza.

“Hasta el momento no se conoce que el antecedente de haber padecido COVID represente una contraindicación, es decir, una razón para no aplicar la vacuna contra la influenza”.

Asimismo, reiteró que en estos momentos es prioritario vacunarse contra la influenza si se pertenece a la población de riesgo, sin importar si tuvieron coronavirus.

“Se recomienda a todas las personas, en los grupos de riesgo, de influenza, que son las personas de 60 años y más, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños menores de cinco años que se vacunen contra la influenza, independientemente de que hayan tenido o no COVID, o alguna otra enfermedad respiratoria. Quien no está en un grupo de riesgo, no tiene indicación para vacunarse contra la influenza, independientemente de que le haya dado COVID”, concluyó.