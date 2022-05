Otro más. Captan tiroteo en calle de Virginia: pequeñitos huyen para refugiarse y niña resulta gravemente herida (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de mayo. En un fuego cruzado, resultó herida una niña de 9 años que jugaba con otros niños en calles del pueblo Woodbridge, en Virginia, Estados Unidos, alrededor de las 18:36 horas del martes 24 de mayo de 2022; la menor herida en el tiroteo es reportada como grave.

A 9-year-old girl is in critical condition after a shooting in Woodbridge, VA.

Around the :30 second mark the kids say “gangsters? What gangsters?” as a vehicle pulls into the parking lot.

