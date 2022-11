Otro agarrón en Morena: Francisco Garfias (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. La guerra fratricida que se libra en Morena tiene polarizada la bancada de ese partido en el Senado. Un debate interno sobre la prohibición del famoso glifosato, herbicida que supuestamente provoca daños en la salud, fue el pretexto del tremendo agarrón entre Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario, y el senador José Antonio Álvarez Lima.

El exgobernador de Tlaxcala acusó, incluso, al coordinador de la bancada guinda de chayotear a la prensa para que hablen bien de él y no “cubran” las actividades de los llamados “radicales”, dicen testigos del intercambio verbal.

No nos filtraron la respuesta de Monreal que calentó el ambiente en la reunión previa. Sólo nos dijeron que Álvarez Lima le gritó: “¡A mí no me amenazas!”.

Hay versiones que el tlaxcalteca se salió del encuentro con la advertencia de que no volvería a participar en una previa del grupo mientras no cambiaran al coordinador. “No es cierto. Eso es totalmente falso. Están distorsionando la información”, comentó el propio Monreal. Los moderados de la bancada guinda nos dicen que el senador Álvarez Lima juega el papel de contrapeso interno de Monreal en el seno del grupo parlamentario. Ese papel ya lo tuvieron, sucesivamente, Martí Batres, antes de irse al GCMX; César Cravioto, Gabriel García, Higinio Martínez. Ninguno ha podido con el de Zacatecas. Si por ellos fuera, ya lo habrían cesado como coordinador parlamentario. Monreal no evadió el tema de los ataques fratricidas que recibe. “Los voy a resistir. Sé de dónde vienen y cómo están orquestados”, aseguró.

* De nuevo con el glifosato. Los radicales de Morena difunden la idea de que su coordinador parlamentario tiene congelada la iniciativa para prohibir el herbicida, por defender intereses de los particulares. Monreal les explicó, en la reunión previa, que la idea de revisar las consecuencias de la iniciativa es del propio López Obrador. Se lo pidió a la cúpula parlamentaria de Morena a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

* Ya que estamos en el tema. Mucha gente se pregunta quién es el principal consejero del Presidente. Es el citado Adán Augusto. Al primer círculo pertenecen también Beatriz Gutiérrez, su esposa; Jesús Ramírez, su vocero; Claudia Sheinbaum, Epigmenio Ibarra, Pedro Miguel, El Fisgón y su hijo Andy, según una fuente de Morena muy bien informada.

* El ala radical del grupo parlamentario también ofreció una rueda de prensa conjunta en el Patio del Federalismo, mientras Monreal hablaba en tribuna por el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Lo dejaron con la oposición y los morenistas que le son leales. En esa rueda de prensa, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, puso por delante su respaldo a López Obrador sobre sus deberes como legislador.

No va a ir a la interparlamentaria México-España. Prefiere asistir a la marcha convocada para el próximo domingo por el Presidente. “Hay prioridades”, subrayó Vasconcelos.

¡Y le aplaudieron sus correligionarios!

Paralelamente, Monreal citó un pasaje del libro Ulises Criollo, autobiografía de José Vasconcelos, para explicar su decisión de ir a la interparlamentaria, en lugar de acompañar al Presidente en su marcha.

El pasaje alude a una cita de amor que el entonces joven Vasconcelos tenía con una muchacha que le atraía, pero que coincidía con otra cita de trabajo. Las dos eran a la misma hora. Se decidió por el trabajo. “Ahí me di cuenta que sería el hombre del deber, y no el hombre del placer”, escribió el fundador de la Secretaría de Educación.

* Ya son 17 los periodistas asesinados en México en lo que va del año. El lunes mataron a Pedro Pablo Kumul, del portal AX de Veracruz. Fue baleado mientras conducía el taxi con el que completaba sus ingresos. La noticia pasó casi desapercibida. Apenas unas menciones.

En promedio cada tres semanas asesinan a un periodista en medio de la indiferencia. El gobierno está hoy más preocupado por el éxito de la marcha de López Obrador que por la violencia que enluta al país.

“Los asesinatos de los periodistas van en aumento de manera alarmante. Estamos a merced de quienes, al amparo del poder político y económico, coludidos con estructuras criminales, arrebatan la vida de mujeres y hombres que ejercen este noble e imprescindible oficio”, dice la convocatoria al 2º Encuentro Nacional de Periodistas.

El encuentro se llevará a cabo en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los dos primeros días de diciembre. El objetivo es llamar la atención sobre los riesgos de ejercer el periodismo en México.

“No se mata la verdad, matando periodistas. Ni una menos, ni uno menos”, remata la convocatoria que nos envió nuestro querido amigo Rodolfo Montes.

FIN

Compartir