Otra vez viene Claudia Sheinbaum a Oaxaca (16:48 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. En la agenda de la presidente Claudia Sheinbaum se anuncia que estará en Oaxaca este viernes 21 y 22 de noviembre.

Agenda de actividades públicas de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 21 al 23 de Noviembre del 2025

Viernes 21 de Noviembre del 2025

07:30h. Mañanera del Pueblo. Palacio Nacional, CDMX

12:30h. Inauguración del Hospital General de Zona “14 de septiembre.” Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

15:00h. Inauguración de la Estación Tonalá. Tonalá, Chiapas

16:15 Inauguración de la Estación Arriaga. Arriaga, Chiapas.

18:30. Inauguración de la Estación Chahuites. Chahuites, Oaxaca.

20:30h. Inauguración de la Estación Juchitán. Juchitán, Oaxaca

21:25. Descenso en Estación Ixtepec. Ixtepec, Oaxaca

Sábado 22 de Noviembre del 2025

13:00h. Plan General Lázaro Cárdenas. San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

Domingo 23 de Noviembre del 2025

11:30h. 200 Años de la Consolidación de la Independencia en el Mar. Veracruz, Veracruz

