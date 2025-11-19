Otra vez viene Claudia Sheinbaum a Oaxaca (16:48 h)

2025/11/19  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. En la agenda de la presidente Claudia Sheinbaum se anuncia que estará en Oaxaca este viernes 21 y 22 de noviembre.

Agenda de actividades públicas de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 21 al 23 de Noviembre del 2025

Viernes 21 de Noviembre del 2025

07:30h. Mañanera del Pueblo. Palacio Nacional, CDMX

12:30h. Inauguración del Hospital General de Zona “14 de septiembre.” Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

15:00h. Inauguración de la Estación Tonalá. Tonalá, Chiapas

16:15 Inauguración de la Estación Arriaga. Arriaga, Chiapas.

18:30. Inauguración de la Estación Chahuites. Chahuites, Oaxaca.

20:30h. Inauguración de la Estación Juchitán. Juchitán, Oaxaca

21:25. Descenso en Estación Ixtepec. Ixtepec, Oaxaca

Sábado 22 de Noviembre del 2025

13:00h. Plan General Lázaro Cárdenas. San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.

Domingo 23 de Noviembre del 2025

11:30h. 200 Años de la Consolidación de la Independencia en el Mar. Veracruz, Veracruz

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Aporta Coordinación de Comunicación Social cobijas a la colecta Abrigando Corazones 2025 (16:30 h)

 Oaxaca de Juárez,19 de noviembre. La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Secretaría de Honestidad,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: