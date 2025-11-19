Otra vez viene Claudia Sheinbaum a Oaxaca (16:48 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. En la agenda de la presidente Claudia Sheinbaum se anuncia que estará en Oaxaca este viernes 21 y 22 de noviembre.
Agenda de actividades públicas de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 21 al 23 de Noviembre del 2025
Viernes 21 de Noviembre del 2025
07:30h. Mañanera del Pueblo. Palacio Nacional, CDMX
12:30h. Inauguración del Hospital General de Zona “14 de septiembre.” Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
15:00h. Inauguración de la Estación Tonalá. Tonalá, Chiapas
16:15 Inauguración de la Estación Arriaga. Arriaga, Chiapas.
18:30. Inauguración de la Estación Chahuites. Chahuites, Oaxaca.
20:30h. Inauguración de la Estación Juchitán. Juchitán, Oaxaca
21:25. Descenso en Estación Ixtepec. Ixtepec, Oaxaca
Sábado 22 de Noviembre del 2025
13:00h. Plan General Lázaro Cárdenas. San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca.
Domingo 23 de Noviembre del 2025
11:30h. 200 Años de la Consolidación de la Independencia en el Mar. Veracruz, Veracruz
