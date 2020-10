Otorgan el Premio Nobel de Literatura 2020 a la poetisa Louise Glück (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. El Premio Nobel de Literatura 2020 fue otorgado este jueves a la poeta estadounidense Louise Glück “por su inconfundible voz poética que con una belleza austera hace universal la existencia individual”, destacó la Academia Sueca.

El premio fue anunciado en Estocolmo por Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca.

La neoyorquina Glück, de 77 años, quien es profesora de inglés en la Universidad de Yale, hizo su debut en 1968 con “Firstborn” y “pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas en la literatura contemporánea estadounidense”, indicó la Academia del Nobel.

Su obra está “caracterizada por una búsqueda de claridad”, a menudo centrada en la infancia y la vida familiar, y la estrecha relación con padres y hermanos, señaló.

La Academia Sueca también resaltó que Glück “busca lo universal” y “se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras”.

La Academia destacó su colección de 2006 “Averno”, que describió como “magistral” y “una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte”.

Louise Glück es autora de once libros de poesía, entre los que se incluye “Averno”, “The seven ages” y “Vita Nova”, por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de The New Yorker, Meadowlands y “The Wild Iris” (“El iris salvaje”), que recibió el Premio Pulitzer de poesía y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America.

El galardón, que incluye un premio de 10 millones de coronas (más de 1,1 millones de dólares), sigue a varios años de controversia y escándalo en torno al galardón literario más destacado del mundo.

El premio de 2018 se aplazó tras acusaciones de abusos sexuales en la Academia Sueca, el hermético organismo que elige a los ganadores, que desencadenaron un éxodo masivo de miembros.

Después de que la academia se reformara en un intento de recuperar la confianza de la Fundación Nobel, el año pasado se nombraron dos ganadores. La polaca Olga Tokarczuk recibió el premio de 2018 y el austriaco Peter Handke el de 2019.

El premio a Handke provocó un revuelo de protesta. Fue un firme defensor de los serbios en las guerras de los Balcanes en la década de 1990, y se le ha acusado de hacer apología de los crímenes de guerra serbios. Varios países, como Albania, Bosnia y Turquía, boicotearon la gala de premio como protesta, y un miembro del comité que nomina a los candidatos al premio de literatura renunció.

El año pasado el premio se anunció por partida doble, debido a los escándalos de abuso sexual y acoso en la Academia sueca, por lo que decidió aplazar la entrega del Nobel de Literatura 2018.

Olga Tokarczuk fue galardonada con el Nobel de Literatura 2018 y Peter Handke con el Nobel de Literatura 2019.

Debido a la pandemia de COVID-19, en diciembre no se celebrará la tradicional ceremonia de entrega de diplomas y medallas.

Hasta ahora se han anunciado los Nobel de Química, de Medicina y de Física.

Los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, así como el científico británico Michael Houghton, ganaron el lunes el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, una importante causa de problemas de hígado que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El Comité Nobel de Física premió el pasado miércoles con el Nobel de Física al británico Roger Penrose, al alemán Reinhard Genzel y a la estadounidense Andrea Ghez por sus investigaciones sobre los agujeros negros.

La científica francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna fueron reconocidas el miércoles con el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición del genoma que puede explicarse como unas “tijeras moleculares” y que ofrece la promesa de curar enfermedades genéticas algún día.

Información de: AP/Vía:https://www.razon.com.mx/Foto:Especial

Compartir