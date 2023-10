‘Otis’ despierta solidaridad; hasta ahora, ha dejado 30 muertos sólo en Acapulco (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Ante la devastación que Otis dejó en Guerrero, gobiernos estatales, instituciones, la ciudadanía y la banca iniciaron esfuerzos para ayudar a los damnificados, aún por cuantificar.

El gobierno de Puebla envió a Acapulco equipo para restablecer telecomunicaciones, ambulancias y maquinaria para labores de limpieza. El de Oaxaca apoyará con equipo pesado para despejar carreteras y Tamaulipas enviará herramientas y personal de fuerza.

Estado de México, Aguascalientes y Veracruz, así como el Senado de la República, instalaron centros para recabar víveres, lo mismo que la UNAM, la UAM, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Inai.

La Cruz Roja Mexicana abrirá más lugares de acopio en Morelos y en el Estado de México para recibir donativos en especie que serán destinados a las personas afectadas.

Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris apoyarán para el regreso de los turistas que están varados, por lo que podrán tomar vuelos desde la terminal aérea de Zihuatanejo.

Banorte, BBVA, Citibanamex, Coppel y Cruz Roja, HSBC y World Vision México, Soriana y Walmart abrieron cuentas para recaudar fondos.

Aunque el gobierno federal informó en la mañana que se contabilizaban 27 muertos por Otis, más tarde, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco indicó a medios locales que habían hallado 30 cuerpos de fallecidos a causa de caída de láminas y paredes.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que, debido al impacto de Otis, hubo severas afectaciones en la infraestructura carretera, en tendidos eléctricos, en las comunicaciones, en hospitales, alerta sísmica, etcétera.

Al cierre de esta edición, la Comisión Federal de Electricidad había restablecido el suministro eléctrico a 256 mil 762 habitantes de Guerrero, 50% de los usuarios afectados por el huracán.

En tanto, el IFT informó que los operadores de redes de telecomunicaciones fijas y móviles laboraban para restablecer gradualmente sus servicios.

INCOMUNICADOS Y AFECTADOS

Además de Acapulco, otros siete municipios de Guerrero registraron el azote de Otis, con daños aún por cuantificar. El gobierno implementó en esas zonas el plan DN-III:

AFECTACIONES

Rodríguez Velázquez fue parte de los funcionarios que acompañaron al presidente López Obrador el pasado miércoles, en su traslado por carretera a Acapulco.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que existe una afectación de 80% en los hoteles del puerto.

Agregó que ayer, con entre 30 y 40 camiones, se inició el proceso de evacuación de turistas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió ayer una Declaratoria de Emergencia para el estado de Guerrero, por la presencia de lluvia severa y vientos fuertes, ocurridos el día 24 de octubre de este año, ante la presencia del huracán Otis.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó la declaratoria del organismo en su sitio oficial de internet, por cuestiones de inmediatez.

El acuerdo contempla a Acapulco de Juárez como el municipio de atención inicial. Con esta Declaratoria de Emergencia se activan los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Elementos del Gabinete de Seguridad y de las Fuerzas Armadas se ubican en campo, en el puerto afectado por Otis, para hacer la evaluación de los recursos que se necesitarán para la atención de la declaratoria.

EL IMPACTO DEL METEORO

Así lucen las calles de Acapulco tras el embate de Otis. Mediante la plataforma Google Maps se puede conocer cómo se veían los sitios que ahora están cubiertos de lodo, con estructuras caídas y gente que vaga en busca de víveres.

Fotos: Reuters, Cuartoscuro, Karina Tejada, AFP y Especial

ANUNCIAN APOYOS PARA COMERCIANTES Y HOTELEROS

Ante la magnitud de la devastación en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gabinete federal hará un censo para conocer los alcances de la inundación, los destrozos en comercios y en hoteles de esa ciudad causados por el huracán Otis, y planteará programas de apoyo económico para su recuperación.

El Presidente explicó que el pasado miércoles recorrió la zona afectada por carretera para conocer los estragos de Otis, y pudo constatar que arrasó con infraestructura e inundó con lodo toda la zona de planicie contigua a la montaña que rodea la bahía de Acapulco.

Insistió en que, si bien se ha prestado atención a la infraestructura dañada en la zona conocida como Diamante, a la Costera, y al Aeropuerto Internacional, hay inundaciones con lodo en la zona conocida como Renacimiento, que es la más densamente poblada del puerto, y en sembradíos de ejidos vecinos.

Para conocer la real magnitud de los daños ocasionados por el huracán, mil Servidores de la Nación partieron este jueves de la Ciudad de México a Acapulco para levantar el censo de las afectaciones, “casa por casa”.

Si bien ya no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el titular del Ejecutivo dijo que los recursos siguen disponibles y todo el gobierno se volcará a remediar lo más pronto posible la destrucción provocada por Otis.

De acuerdo con el Presidente, la semana próxima también se tendrá una reunión con empresarios hoteleros para establecer un esquema para apoyar la reconstrucción de sus establecimientos.

-Arturo Páramo

En tanto, Telmex anunció que, tras una intensa labor, la empresa concluyó las labores de empalme de la fibra óptica que fue afectada por el huracán Otis, lo que ha permitido restablecer las comunicaciones.

A los 30 muertos, cuatro desaparecidos, cierre de caminos y afectaciones a 80% de los hoteles que dejó Otis, Acapulco ahora enfrenta el problema de la inseguridad y los saqueos.

En recorridos por el puerto, Grupo Imagen constató la rapiña de pobladores contra tiendas de conveniencia, centros comerciales e incluso farmacias.

Desde la primera noche después del impacto del huracán que dejó al puerto a oscuras, se vio a hombres y mujeres empujando carritos de supermercado repletos de comida, pero también de ropa y pantallas. Incluso cargaban en las espaldas estufas y refrigeradores.

En medio del caos, la rapiña se ha apoderado de las calles. Robar se hace con la mayor naturalidad, en la cara de todos, incluso de la policía y las fuerzas armadas.

Comida, agua, tinacos, televisiones, motocicletas, zapatos, ropa de lujo, colchones, refrigeradores, refrescos y paquetes de cerveza, todo ha sido robado. Incluso han vaciado la gasolina de automóviles estacionados. El propio robo ha provocado desabasto, ninguna tienda abre para evitar los saqueos.

La policía y las fuerzas armadas están rebasados, no hay fuerza pública que detenga a los cientos de personas dedicadas al robo.

Sobre la avenida Miguel Alemán la escena es recurrente: personas con las manos llenas de mercancía saliendo a toda prisa de tiendas de autoservicio, de conveniencia y farmacias.

De acuerdo con Patricia Rebolledo Solís, vecina de la Unidad Habitacional Real Hacienda, los saqueos van más allá de los productos de primera necesidad.

En mi casa no hay suficiente comida, pero no por eso voy a venir a robar, a saquear, a llevarme cosas que en este momento, no se necesitan, porqué ni siquiera hay luz”, agregó.

Dijo que la vida, les ha dado a los acapulqueños una segunda oportunidad que la desperdician robando y saqueando productos que no se necesitan.

Ciertamente no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida, pero la gente se está llevando cosas que ahorita en este momento, no se necesitan, están aprovechándose, están abriendo las casas dónde vende productos perecederos y comida, muebles, todo, se están llevando, todo”, lamentó.