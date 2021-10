Osorio Chong me amenazó en nombre de Peña para que cerrara el Acueducto Independencia: Guillermo Padrés (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. “Yo caí a prisión porque me le enfrenté, porque no cedí a las presiones de Enrique Peña Nieto, porque no estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no estuve de acuerdo en que él quisiera manipular tanto al estado de Sonora como a mi gobierno y me le enfrenté y me costó muy caro, y fui un preso político de los corajes y de la desmedida abuso (sic) de poder que hizo el presidente Peña Nieto, utilizando por supuesto a toda la estructura de su partido aquí y a Claudia Pavlovich”, acusó el ex gobernador Guillermo Padrés, en entrevista con Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente, compartida con Aristegui Noticias.

“Me cayó como bomba, sentí un escalofrío, me quedé en silencio, no lo podía dimensionar. ¿Cómo, señor secretario? Déjame explicarte cómo vamos a dejar una obra de cerca de 4 mil millones de pesos… nomás porque me estás pidiendo que lo cierre, lo cierro, debe haber otras opciones. Que no hay otra opción, lo vas a cerrar “, le advirtió Chong según narró Padrés.

“Un día recibo una llamada de Osorio Chong, y lo recuerdo muy bien, yo creo que nunca se me va a olvidar, el secretario de Gobernación en aquel entonces, y me dice: gobernador, necesito platicar contigo, te tengo un recado del presidente de la República“, contó el ex gobernador, ante la sorpresa porque Peña Nieto no lo había recibido previamente.

‘El presidente (EPN) te pide que cierres el Acueducto Independencia’, me exigio Osorio Chong: Padres

A Osorio Chong, le pidió una reunión con el presidente Peña, lo cual no se dio.

“Ahí supe que estaba marcado mi destino… Cuando ya le dije que no, me dijo de forma muy firme: si no vas a hacer caso, ya sabes lo que implica no hacerle caso al presidente de la República”.

Padrés insistió a Chong: “carajo, pérame, déjame exponer mi punto (al presidente Peña)”.

Pero el entonces secretario le respondió: “El no hacer caso tiene sus consecuencias, gobernador“.

“Cruzaron miles de cosas por mi mente”, recordó el ex gobernador.

-¿Estás dispuesto a enfrentarlas?-, le insistió Chong según Padrés. “No sé de qué me hablas, no me quiero imaginar qué me vas a hacer pero no lo voy a cerrar, es más, ustedes ciérrenlo, tienen poder como la federación, les doy las llaves del acueducto y ciérrenlo, yo no lo voy a cerrar”.

“No”, me dijo. “El costo político lo vas a pagar tú, no el presidente”, habría agregado Chong según Padrés.

Pero el entonces mandatario estatal no cambió su postura: “yo no lo voy a cerrar no por el costo político sino porque no lo puedo hacer por la gente”.

“Yo lo único que te digo es que esto te va a traer graves consecuencias”, agregó Padrés, lo que calificó como una amenaza.

“Esa amenaza cambió mi vida… porque no cedí al capricho de un funcionario como Osorio Chong que me amenazó en nombre del presidente para que cerrara el acueducto”, abundó.

El presidente (EPN) se nos vino encima porque creyo que le podiamos estorbar: Padres

“El presidente se fue con todo contra sus adversarios, tanto internos como externos, se nos vino encima, a todos los que creyó él que le podíamos estorbar en su carrera política, se nos vino encima, y más cuando a él se le vino lo de la Casa Blanca y todo eso, pues más necesitaba gente con qué emparejar cartones… y meter un gobernador de oposición también (a la cárcel), ¿y quién era su enemigo político en ese momento? Guillermo Padrés porque no quise cerrar el acueducto”, subrayó.

