Origen y consecuencia de los fiascos en las medicinas: Víctor Sánchez Baños (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo.

Carlos Lomelín, confundió a AMLO, para tomar el control de la venta de medicamentos * Le pegaron a Pisa y luego reconciliación * 45 mil millones de pesos para farmacéuticas * Sacaron a priistas intermediarios del mercado * La SCJN corrige las barrabasadas del Ejecutivo * Con ello, no pretende ser legisladora * Grupos afines al gobierno, amenazan a la Corte * Presionan para que no desechen el Plan B electoral * El Dólar, principal moneda para México * DHL, RSC

Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa mi idea de la democracia.

Abraham Lincoln (1808-1865) Político estadounidense.

En los primeros días que se sentó en la Silla Presidencial, López Obrador, recibió un informe detallado de la compra de medicinas que el gobierno realizaba nivel federal, así como en los gobiernos de los estados.

Lo que le impactó al novicio presidente, fue el monto: más de 2,800 millones de dólares, para comprar 197 millones de piezas de medicamentos, que corresponden a 268 diferentes claves. Sólo unos cuantos laboratorios son las que surtían esos cuadros farmacéuticos.

Eran 244 empresas entre las que destacan Gilead Sciences con el 6.68% del mercado; le sigue Birmex y así otras empresas como Pfizer, Roche y Novartis, entre otras. Las 10 empresas nuevas detentan el 38.2%. Ninguna de las diez empresas que tradicionalmente concentran el mercado tienen influencia en la venta de medicamentos al gobierno.

Los tumbos y caídas de la Cuarta Transformación en materia de la compra de medicamentos, es impresionantes desde su llegada en diciembre del 2018. Primero, se le ocurrió sacar a esas farmacéuticas que tenían las mayores ventas al gobierno como PISA de Carlos Álvarez. Esto tras las intrigas de su paisano y tocayo, Carlos Lomelín, quien milita en Morena y aspira a la gubernatura de Jalisco.

AMLO ordenó, por ello, inhabilitar a PiSA y sus subsidiarias, señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el desabasto de medicamentos, luego de haber en su gobierno, contratos con el gobierno por 18,940 millones de pesos entre 2019 y 2021.

Al mismo tiempo fue informado que prominentes políticos priistas tenían empresas que distribuían medicamentos especializados al gobierno y que tenían ganancias hasta del 100 por ciento y en algunos casos superiores. Estos fueron sacados de inmediato.

Destaca también una empresa que fue propiedad de la familia Peña-Del Mazo, pero que ahora es de una trasnacional; Baxter. En 2015, año de elecciones intermedias federales y estatales, los recursos a esa empresa, se multiplicaron y le fueron adjudicados 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos. Es importante destacar que la empresa no está a nombre de ninguno de los miembros de la familia Peña Nieto, el Mazo y otras personalidades del llamado Grupo Atlacomulco.

Además, la Uniddad de Inteligencia Financiera que encabeza Pablo Gómez, investigó que Plasti- Estéril, dedicada a la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica, fundada en Atlacomulco, por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime, también generó negocios con el sexenio peñista.

Hay muchas más empresas de exdirectores del IMSS, ex funcionarios del sector Salud y actuales miembros potentados de Morena.

LOS FRACASOS DE LA 4T

Después de esas medidas López Obrador, quiso darle transparencia a la compra de medicinas, pero se dieron graves errores. El más grave fue el de encargarle a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), más de mil 514 millones de piezas de medicamentos y más de mil 110 millones de material de curación, cantidad que representa un avance de 93.5 por ciento del volumen original requerido.

Una oficina con escaso personal, no llegaba a una veintena, aceptó la propuesta gubernamental mexicana, ya que le dejaba una excelente comisión.

De su encomienda, fracasó, y no logró comprarlos en el extranjero; hundió a las empresas mexicanas que fabricaban como mayor calidad a las indias o chinas y, por si fuera poco, no lograron comprar medicamentos oncológicos, ni neurológicos, así como siquiátricos. Esto motivo un desabasto de medicinas, no sólo en el sector salud, sino en el sector privado.

Aunado a lo anterior, la lentitud de Coferis, durante la pandemia, justificada por sus acciones ideologizadas y no basadas en las leyes del mercado, provocaron un caos que provocó la muerte de cientos de miles de personas que no recibieron atención oportuna.

En fin, la lista de problemas derivados de la crisis en el sector medicamentos y salud del país, tiene un culpable: el subsecretario Hugo López Gatell.

PODEROSOS CABALLEROS…. SCJN: La Suprema Corte de Justicia, al remediarle las barrabasadas del Poder Legislativo, no se convierte en legislador. Únicamente corrige lo que está en contra de la Constitución de la República. Por eso, el mensaje de López Obrador, en el sentido que los ministros de la Corte quieren legislar, es lo más alejado de la realidad. Las funciones de la SCJN, que ahora preside Norma Piña, están muy claras en la Constitución, pero los abogados del gobierno federal deben leerla, cuando menos. ¿Serán abogados egresados de la Universidad de la CDMX? Además, el Plan B Electoral, es la “barrabasada” que busca el control de los órganos ciudadanos, por parte del gobierno de Morena. Entiéndanlo: se busca evitar que el gobierno, de cualquier marca, ideología, partido o tendencia, quiera controlar las elecciones. Si es damos esos instrumentos, entonces la democracia, insípida aún, moriría en México. *** MANIFESTACIONES ANTI CORTE: Es muy claro que los manifestantes que acuden a las puertas de la Suprema Corte de Justicia repitiendo el discurso presidencial, el único objetivo es intimidar a los ministros que analizar el llamado Plan B electoral. Grupos afines al oficialismo ¿, seguramente pagado con dinero del presupuesto, queman efigies de la ministra Piña e insultan al Poder Judicial. Juego sucio de vanidades*** DÓLAR: López Obrador aseguró que el Gobierno de México seguirá considerando al dólar como la principal moneda del mundo. Sostuvo que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar seguirá siendo la moneda más importante del mundo. Destacó que México tiene una integración económica estrecha con Estados Unidos y Canadá. México ha crecido durante los últimos tres años un 3% en su PIB y subrayó que se ha crecido con una distribución del ingreso. México es de los países con menos desempleo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA… DHL EXPRESS: Bajo el liderazgo de Antonio Arranz, el Programa Young International Specialist (YIS) contempla la incorporación estudiantes universitarios para que vivan su primera experiencia profesional en la compañía. El objetivo principal de YIS es ser un semillero de talento para que los jóvenes más destacados puedan ser contratados al término de su carrera universitaria. Algunos de los egresados de esta iniciativa ya están trabajando para DHL en otros países.

Escúchame en Heraldo Radio, 98.5 FM, a las 22 hrs., de lunes a viernes, excepto jueves, con el análisis de la información, con rigor periodístico. poderydinero.mx vsb@poderydinero.mx @vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir