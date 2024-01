Oppenheimer la triunfadora de la noche dorada (10:15 h)

Oaxaca de Juarez, 8 de enero. La temporada de premios comenzó con los Globos de Oro, donde anoche la cinta Oppenheimer se posicionó al obtener cinco de sus ocho nominaciones.

Tras una nutrida alfombra roja por la que desfilaron grandes personalidades del mundo del espectáculo como Harrison Ford, Elizabeth Olsen, Emma Stone, Ben Affleck junto a su esposa Jennifer Lopez, Matt Damon, Pedro Pascal, America Ferrara, Taylor Swift, Noah Lalonde, Jeremy Allen White, Dua Lipa, Billie Eilish, Robert De Niro, Leonardo Di Caprio, Martin Scorsese, Bradley Cooper, Meryl Streep y mucho otras estrellas más, se dieron cita para devolverle el brillo de épocas anteriores.

Angela Bassett y Jared Leto fueron los encargados de anunciar a los primeros ganadores de la edición 81°, la de Mejor Actriz de Reparto cuya presea fue para Da’Vine Joy Randolph por la cinta Los que se quedan; mientras que en su contraparte el premio fue para Robert Downey Jr por Oppenheimer.

La ceremonia que se esperaba luciera por todo lo alto luego de los cambios que se realizaron para recuperar su credibilidad, no pasó de ser otra ceremonia más en la que no hubo sobresaltos, como si los artistas hubieran ensayado perfectamente el guión.

Entre pausa y pausa se veía a los actores, actrices, cantantes, comediantes y cineastas saludarse entre besos y abrazos, con sonrisas de oreja a oreja; fue una noche de premiación como cualquier otra en su tipo, donde los vestidos atrajeron la atención de todo mundo.

Como Mejor Película de Drama se eligió a Oppenheimer, de Christopher Nolan, que también sumó Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Banda Sonora.

La favorita de esta edición, Barbie, sólo obtuvo dos estatuillas de las nueve que esperaba, una por Mejor Canción Original, What Was I Made For? creada por Billie Eilish y su hermano Finneas, así como la nueva categoría Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla.

