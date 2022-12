Oposición va por discutir Plan B electoral en 2023 (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de diciembre. El denominado Bloque de Contención del Senado de la República, integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, propusieron que la discusión del Plan B de la reforma electoral “se prolongue hasta el mes de febrero de 2023 y que, bajo ninguna circunstancia se convoque a un periodo extraordinario”.

No obstante, Morena y sus aliados en el Senado se alistan a aprobar la reforma a Leyes secundarias propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“El bloque ha decidido no acompañarlos para esta dispensa de trámites, pero además exigimos que se le dé un proceso para su análisis, para su discusión de manera seria, y por ello, no vamos a acompañarles en un Periodo Extraordinario”, declaró el líder de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Hemos decidido no acompañar el método de Morena y que se establezca un calendario. La reforma a leyes secundarias avalada en Diputados elimina órganos importantes del INE, como la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Quejas y Denuncias, y prácticamente también elimina al PREP, además, de modificar el concepto de propaganda gubernamental para que los funcionarios públicos, “las corcholatas”, puedan hacer lo que quieran”, explicó el coordinador de la bancada del PAN, Julén Rementería.

El líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que si la mayoría del Senado no quiere “que nuestro país esté en el ojo público internacional, donde suenen todas las alarmas que ponen en riesgo a la democracia mexicana, lo que más vale es actuar con muchísima sensatez y con muchísima prudencia”, ante lo cual, advirtió que podrían acudir a instancias internacionales para evitar que se concreten estas reformas.

En ese contexto, los senadores de oposición pidieron a partir de esta fecha y hasta la primera semana de febrero, diseñar una ruta de análisis, donde el Senado asuma su responsabilidad como cámara revisora y analice con seriedad esta reforma.

Mientras tanto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo de su bancada, por lo que se aprobará el denominado Plan B en materia electoral; sin embargo, también recordó que como Cámara revisora, el Senado casi siempre ha realizado cambios a las minutas.

“Nosotros vamos a tratar de actuar en congruencia con el movimiento (Morena). La mayoría del Grupo Parlamentario, diría una gran mayoría o una aplastante mayoría, respalda al presidente López Obrador, quizá hasta la unanimidad, vamos a ver”, declaró el líder morenista.

En conferencia de prensa, reconoció que se registraron presiones de legisladores para que se aprobara ayer mismo la minuta que llegaría desde la Cámara de Diputados; también señaló que no había tenido comunicación con el presidente López Obrador.

“En el Grupo Parlamentario no aceptamos presiones de ningún tipo y no podría adelantar vísperas, pero en la mayoría de leyes y de reformas que provienen de la colegisladora casi siempre modificamos, casi siempre, no sé si ahora será el caso”, advirtió.

“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana hacemos un llamado a los Senadores de la República, para que no avalen las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral … El llamado Plan B representa un amago en contra de la Democracia”

