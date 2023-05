Oposición llevará a SCJN al menos 8 reformas fast track (10:30 h)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de 20 reformas por la mayoría de Morena en el Senado, pese a los cuestionamientos sobre la legalidad del quórum y de la manera exprés en que se avalaron.

Este lunes, el Presidente fue cuestionado respecto a que Morena y sus aliados aprovecharon su mayoría para imponer en la Cámara Alta las modificaciones a la Ley de Minería, la 3 de 3 contra la violencia y la extinción del Instituto de Salud para el Bienesar (Insabi), entre otras.

Al respecto, el mandatario nacional señaló que los senadores afines a su Gobierno “están pensando en la gente, en el pueblo. Están unidos”, mientras que rechazó haberles dado “línea”, pese a que unas horas antes se reunieron con él en Palacio Nacional.

“Tuvimos una reunión, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación de nuestro país”.

Sobre la advertencia de la oposición de que llevarán la batalla sobre estas reformas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente comparó lo hecho por Morena con lo que se hacía en el llamado “período neoliberal”.

“¿Cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales? Con la policía y en sedes alternas, en la madrugada (…) no, no hicieron lo mismo, no somos iguales”, sentenció.

“No hay ninguna reforma de esas que se parezca a lo que aprobaron como la reforma fiscal para aumentar los impuestos, cuando aprobaron la privatización de la industria eléctrica y del petróleo, cuando aprobaron aumentar el IVA (…) nada qué ver”, dijo.

Mientras que aprovechó para señalar que ya se verá si los legisladores de oposición “van a convertir a la Corte en la gran alcahueta del bloque conservador”.

Revivirá aerolínea Mexicana operará este año, prometen

La nueva Mexicana de Aviación entrará en operaciones a finales de 2023, prometió este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de este lunes; a su vez, señaló que el proceso de compra del emblema de la marca “va muy avanzado”.

Detalló que también está en platicas con la marca Boeing: “Ellos están ayudándonos, hablé con el gerente general de Boeing para que se aseguren los aviones que van a utilizarse en la línea de Mexicana de Aviación, que va a entrar en operaciones este año”.

Esto, tras ser cuestionado con respecto a la apertura de una nueva ruta del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) a Estados Unidos.

24 Horas/Foto:Cuartoscuro