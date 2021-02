Oposición a la deriva: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez,2 de febrero. Discutí la mañana de ayer con Armando Ríos Peter, alias “El Jaguar”, sobre la ausencia de un líder en la oposición que pudiera erigirse como contrapeso del régimen.

Alguien con la capacidad de capitalizar la inconformidad con el manejo de la pandemia, la embestida a los órganos autónomos, la violencia incontenible, el decrecimiento económico.

Un líder o lideresa que reestableciera la confianza de los inversionistas, sin olvidarse de los pobres; que respetara la división de poderes, transparentara contratos, se interrelacionara con el mundo.

Un conciliador que una a los mexicanos, no que los dividida.

Mencionamos nombres de gobernadores, legisladores, dirigentes de partidos, opositores ciudadanos destacados: Enrique Alfaro, Ricardo Anaya, Silvano Aureoles, Javier Corral, Mauricio Vila, Margarita Zavala, Claudio X. González, Gilberto Lozano…

“La caballada está flaca”, diría el finado cacique-gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa.

La alianza PAN-PRI-PRD no logra posicionarse como opción para las elecciones intermedias, ni siquiera entre sus militantes. La mezcolanza de ideologías produce desconfianza. El tema es difícil de resolver.

Un consuelo. La caballada de Morena no está gorda tampoco. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal son los que destacan en trayectoria, experiencia y visión de estado.

Claudia Sheinbaum es la consentida del hombre de Palacio, pero no ha logrado forjarse una personalidad propia. No hay más, hoy en día.

***

De vuelta con Ríos Piter. Es presidente de Fuerza por México en la CDMX. Substituyó al finado ex priista, Manuel Jiménez Guzmán.

El Jaguar nos dice que la apuesta del nuevo partido en la CDMX es alcanzar un mínimo del 6 por ciento de los votos. Quiere formar bancada en el Congreso local. Aspira a una curul.

Pretende que Fuerza Social se convierta en vehículo que garantice el tránsito hacia la convivencia y la no polarización, sin soberbia, sin improvisación.

***

Como una “mentada” a los ciudadanos calificó el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán la intención de la dirigencia de su partido de imponer “por dedazo” a Dolores Padierna en la alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX, y “regalarle” una diputación federal a René Bejarano.

En un carta pública dirigida a Mario Delgado, Citlalli Hernández y a la Comisión de Elecciones de Morena, el senador suplente de Ricardo Monreal le declara la guerra a la dupla Bejarano-Padierna.

“Ellos son y representan la corrupción, el clientelismo, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el corporativismo, el patrimonialismo, la perpetuación de los cargos, el tribalismo y el entreguismo”, dijo.

¿Nada más?

Alejandro evalúa presentarse como aspirante a la alcaldía de Cuauhtémoc, a fin de evitar que se la “regalen” a Dolores.

***

Ya que estamos. Nos enteramos ayer que Fernando Belaunzarán no será diputado federal en la próxima legislatura. Su partido, el PRD, se fue por otros perfiles, a pesar de que el desempeño del ex ceuista en la 52 Legislatura fue muy bien calificado.

Belaunzarán impulsó temas que hoy son realidad: marihuana medicinal (caso Grace), legislación de transparencia, sistema nacional anticorrucpión.

En twitter escribió que no quería que le regalaran una pluri, sino ser diputado de mayoría. Ganar la curul en campaña.

Tampoco pidió un distrito seguro. Se conformaba con que fuera una candidatura aliancista (PAN-PRI-PRD) con alguna posibilidad de triunfo.

“Mentiría si dijera que no veo una decisión injusta y revanchista de la dirigencia del PRD, pero no me voy a envenenar”, aseveró.

***

Cerramos la columna con una buena de última hora. Ya hay fecha para el cierre de la licitación internacional para la “Adquisición de Medicamentos y Material de Curación”.

Esa licitación deriva del acuerdo que se hizo, en junio, pasado con la Organización de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El cierre de la licitación para medicamentos se hará, por fin, el 5 de febrero; y el 12 de ese mismo mes para materiales de curación.

“Dichos contratos asignarían a fines de marzo, principios de abril. Más de 1800 medicamentos y materiales de curación, con un valor referencial de aproximadamente 65 mil millones de pesos”, dice un comunicado del gobierno federal.

Serían entregados a partir de mayo próximo.

A eso súmele que el pasado 29 de enero, la UNOPS entregó al INSABI 741 unidades/dosis de medicamentos oncológicos. Una lucecita en la obscuridad del INSABI.

FIN.

