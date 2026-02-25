Operativo de seguridad en San Blas Atempa deja cinco detenidos tras reporte de disparos (12:45 h)

Edwin Meneses

San Blas Atempa, Oax. 25 de febrero. Momentos de tensión se vivieron esta mañana en la Villa de San Blas Atempa tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego cerca del plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y la activación de protocolos preventivos en instituciones educativas de la zona.

El incidente generó psicosis entre estudiantes, maestros y padres de familia, obligando al desalojo preventivo del plantel y de escuelas cercanas, mientras autoridades municipales y federales implementaban un operativo para garantizar la seguridad y evitar riesgos mayores.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, quienes acordonaron el área y realizaron recorridos de inspección. Posteriormente se confirmó que los disparos no se registraron dentro del plantel educativo, sino en un domicilio ubicado a un costado, entre el panteón de la Villa de San Blas y las instalaciones del COBAO, donde presuntamente ocurrió una riña.

Como resultado del operativo fueron detenidas al menos cinco personas, además del aseguramiento de motocicletas y posibles armas de fuego. Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir