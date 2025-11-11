Operativo conjunto permite detener a tres por desaparición y localización sin vida de niña en Juchitán; amplían investigación y búsqueda de otros implicados: Fiscalía de Oaxaca (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, a 11 de noviembre. Derivado del operativo interinstitucional de búsqueda e inteligencia criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de tres personas identificadas por las iniciales R.E.B.N., originaria del estado de México, así como M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias del estado de Chiapas, vinculadas con la desaparición y fallecimiento de N.D.S.G., de 4 años de edad, reportada como no localizada el 10 de noviembre de 2025, en Juchitán de Zaragoza.

El despliegue operativo fue encabezado por la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, con la participación coordinada de Secretaría de la Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Policía Municipal, articulando acciones que permitieron la ubicación y aseguramiento de las tres personas detenidas.

De acuerdo con las primeras indagatorias indican que las tres personas detenidas participaron en la desaparición de la niña y se investiga el nivel de involucramiento en los hechos en los que perdieron la vida tres víctimas, entre ellas la madre de la menor, registrados la tarde del 10 de noviembre en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia de Guiguyita, en Juchitán.

Durante el despliegue operativo se realizaron intervenciones en domicilios y comercios, así como labores de análisis e inteligencia en entornos frecuentados por la madre de la víctima.

La niña fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular en la colonia La Planta de Juchitán de Zaragoza, intervención inmediata que permitió la detención de tres personas en el lugar.

De manera paralela, la FGEO activó los protocolos de búsqueda con vida y emitió la Ficha de Búsqueda para maximizar su localización.

Tras la denuncia inicial, la Fiscalía recabó entrevistas con integrantes de la familia, quienes informaron que la mañana del 10 de noviembre Noelía Dailet salió de su domicilio en compañía de su madre, A.G.L., perdiéndose comunicación con ambas horas después.

Derivado de estos actos de investigación, se obtuvieron datos de prueba que permitieron la detención de las tres personas, además de establecer hipótesis preliminares que apuntan a que el crimen podría estar vinculado con una célula delictiva con presencia en la región del Istmo.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica, mientras la FGEO continúa una investigación integral, multidisciplinaria y con perspectiva de género e infancia, a fin de esclarecer los hechos y avanzar en el proceso de procuración de justicia.

La Fiscalía mantiene un despliegue operativo, técnico y científico para esclarecer el hecho, además reafirma su compromiso de actuar con máxima diligencia, empleando todos los recursos institucionales para garantizar resultados que atiendan a las víctimas directas e indirectas.

