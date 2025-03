Operación cicatriz con el FBI, y, ¿la DEA? Víctor Sánchez Baños (22:19 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo.

· Silencio mexicano en sentencias en EU

· No podemos aún, cantar victoria

· Sigue la guadaña de los aranceles viva

· #8Marzo; 364 días “reinas por un día”

· Feminicidios, infanticidios y asesinatos

· Ramírez de la O, y su paso por la SHCP

· Cumplió su palabra con Claudia Sheinbaum

· BYD sustentabilidad y movilidad inteligente

Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía.

Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870, poeta romántico español

Por Víctor Sánchez Baños

En las negociaciones con Estados Unidos Claudia Sheinbaum ganó 30 días para que el gobierno de Donald Trump imponga los aranceles del 25% a México. Nada más.

Así que los jilgueros del oficialismo no tienen nada que festejar. Aún Trump, afila la guadaña, aunque le caiga bien la presidente. Él tiene un solo objetivo: demostrarle al mundo que su país es la potencia más poderosa del planeta. En el camino puede pisotear a quien se le ponga en medio.

Además, pese a los 29 criminales entregados al imperio, le hacen falta muchos más que han ofendido a la sociedad estadunidense. Aquellos que exportan drogas a su territorio a sus importadores que no son tocados con operaciones similares a las que amenaza a México, e incluso a las mafias canadienses.

El próximo 4 de abril se cumple el siguiente plazo y para evitar que nos traigan como a loros a toallazos, es necesario cambiar por el bien de los mexicanos, la estructura jurídica.

Preocupado AMLO por que en cualquier momento lo fueran encarcelar por delitos contra el erario público o contra la salud, se apoderó del Poder Judicial de la Federación y de los Estados de la República. Así, cuenta con aliados que le darán impunidad en México.

Sin embargo, a nivel internacional las cosas son diferentes. Allá no tiene jueces a modo; ni aliados partidistas. Allá cuenta con información clasificada y, en caso de están envuelto en algún ilícito, iría ineludiblemente a la cárcel. Sea quien sea y saque a las calles a millones de acarreados. Para eso es el dinero, dicen en Morena.

Así, que ese lapso otorgado graciosamente por Trump, es temporal y, mientras no se limpie la casa para tener negocios a nivel internacional que beneficien al país y a los 130 millones de mexicanos, mientras México está en el corredor de la muerte económica.

Por el momento, el gobierno de Sheinbaum manda señales de acercamiento con el FBI, como lo hizo este fin de semana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sólo falta saber ¿cuál será el trato que recibirá la DEA? Esta agencia está ofendida por las graves ofensas que hizo Andrés López que, hasta, le quitó el hangar en Guadalajara.

Por cierto, ¿se han dado cuenta que se acabaron por arte de magia las detenciones de peces del crimen?

Faltan más señales para congraciarse con el gobierno de Donald Trump. Eo lo veremos en abril.

PODEROSOS CABALLEROS

8M: El sábado pasado de conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Claro que es un día en el que todos, hombres y mujeres, deben reflexionar sobre sobre la violencia, el asesinato, la falta de respeto. No sólo de las mujeres, sino de los cariños de ellas, como sus hijos. El problema es más de fondo. El gobierno dejó de impulsar los valores de la familia, de la relación con el resto de la sociedad. Hay leyes, pero no se aplican. No sólo son responsabilidad de los jueces, sino del sistema político mexicano que es tolerante ante la agresión y el crimen. Las agresiones en la calle, en sus casas, en sus trabajos, en cualquier parte, contra mujeres son crímenes tolerados desde el gobierno. Durante la marcha del pasado sábado, del 8M, centenas, quizá miles de familiares de mujeres asesinadas o violentadas con la tolerancia de las autoridades. Esto debe cambiar. El gobierno, en lugar de hacer propaganda y proselitismo partidista en favor de Morena, se debe concientizar a hombres y mujeres por la justicia y el respeto mutuo. Orden y respeto, debe ser la consigna.

RAMÍREZ DE LA O: Lo que deja la renuncia de Rogelio Ramírez de la O, a la secretaría de Hacienda, es un resquemor. Él había aceptado quedarse 6 meses en SHCP, para amainar los efectos nocivos del gobierno de Manuel López, durante la administración de Claudia. Lo único que pidió era que no fuera sacrificado como ocurrió con Jaime Serra Puche, al cambio de gobierno entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Al final de cuentas, sólo navegó en aguas pacíficas y no pasó nada. Sin embargo, la economía en México sigue por el sendero de momentos convulsionantes.

ESTADO POR ESTADO

QUINTANA ROO: Hace varias semanas, al acompañar a Antonio Montaner en la inauguración del Hotel Excellence Coral Playa Mujeres, la gobernadora Mara dijo que “hoy es tiempo de humanizar al turismo, de reconocer que su verdadera fuerza radica en la gente”. Los asistentes, entre los que estaban los accionistas de ese grupo hotelero, Bernat Pascal, Pablo Montaner y Martín Santandreu, así como la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, sólo se vieron los rostros con cara de “¿what?”. Cómo, señora gobernadora…. ¿cómo? Las declaraciones demagógicas extremas.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA, BYD: La automotriz BYD, liderado por Ray Zou, anunció el lanzamiento de un primer plan de financiamiento para la adquisición de vehículos eléctricos, en colaborración con el gobierno de Nuevo León, de Samuel García. Este programa se lleva a cabo a través de One Carona, un operador y socio de la automotriz china, y se espera que sea replicado en otras partes del país con lo que dicen los concesionarios, marcan un paso crucial hacia la sostenibilidad y la movilidad inteligente en México.

