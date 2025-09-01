Onda Tropical 29 generará lluvias y tormentas en zonas montañosas de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se esperan lluvias de intensidad variable, fortaleciéndose por la tarde y noche con mayor énfasis en zonas montañosas donde podrían registrarse tormentas y chubascos localmente intensos.

Esto, debido a un aumento gradual de la humedad por el tránsito de la onda tropical número 29 en combinación con una baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el pacífico central.

Por otro lado, continuará el mar de fondo a lo largo de la línea de costa, combinado con oleaje elevado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el primer frente frío de la temporada se extiende como estacionario sobre el noreste de México por el momento sin efectos para el estado.

Las temperaturas para este lunes son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 26 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 30 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 14 y máxima de 26 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

• Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

