OMS considera inútil prohibir viajar por variante Ómicron, que llegó a Latinoamérica (22:35 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes que las prohibiciones de viajar impuestas por los países «no impedirán» la propagación de la nueva variante del coronavirus ómicron, que ya se detectó por primera vez en América Latina, con dos casos en Brasil.

«Las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional» de esta mutación, estimó la OMS en un documento técnico.

En un documento posterior, la entidad indicó que a las personas que no tienen vacunación completa y tienen riesgo de desarrollar una forma grave de covid-19 o de morir «se les aconseja aplazar sus viajes a las zonas de transmisión local».

Ante los temores surgidos por la nueva cepa, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió «calma» e instó a los Estados miembros a una respuesta «racional» y «proporcional».

El responsable de la institución expresó su inquietud por el hecho de que varios países «implanten medidas generales y brutales que ni están fundadas en pruebas ni son eficaces de por sí, y que no harán más que agravar las desigualdades».

Las alertas se dan en momentos que Brasil detectó dos casos positivos de la variante ómicron, los primeros en América Latina, en viajeros que llegaron de Sudáfrica antes de que ese país anunciara el hallazgo de esa cepa en su territorio.

La secretaría de Salud del estado de Sao Paulo «confirmó este martes los dos primeros casos importados de la nueva variante ómicron del nuevo coronavirus en Brasil», dijo esa oficina en un comunicado.

Los contagiados son «un hombre de 41 años y una mujer de 37, provenientes de Sudáfrica», que «desembarcaron en Brasil el 23 (de noviembre)», precisó la nota.

Según se informó, ambos presentaban síntomas leves en el momento del test PCR y desde entonces se encuentran en aislamiento domiciliario y bajo monitoreo, al igual que sus familiares.

Desde que Sudáfrica señaló la aparición de esta variante la semana pasada, muchos países cerraron sus fronteras a las personas procedentes de la África austral, suscitando la indignación en la región.

Estas medidas «pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia al desanimar a los países a informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación», advirtió la OMS.

«DISMINUCIÓN IMPORTANTE»

Esa falta de efectividad de las restricciones quedó en evidencia cuando Países Bajos reportó que la variante ómicron estaba presente en su territorio antes de que Sudáfrica reportara su primer caso, el 25 de noviembre.

La nueva variante, que podría ser más transmisible o resistente a las vacunas, fue detectada en dos muestras tomadas en Países Bajos el 19 y 23 de noviembre. En uno de los casos, la persona no tenía registro de viajes al exterior.

En este contexto de dudas sobre cómo hacer frente a esta variante, el presidente del laboratorio estadounidense Moderna, Stephan Bancel, dijo que podría producirse una «disminución importante» de la eficacia de las vacunas actuales contra ómicron.

«Todos los científicos con los que he hablado […] sienten que ‘esto no va a ser bueno’», declaró Bancel en una entrevista al periódico Financial Times.

Varios laboratorios, como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson (J&J) están trabajando en nuevas versiones de la vacuna anticovid específicas contra la nueva cepa.

Hasta la fecha, la pandemia de covid-19 ha causado al menos 5,2 millones de muertos desde su aparición en China a finales de 2019, según un balance establecido por la AFP este martes.

VUELVEN LAS MASCARILLAS

La OMS clasificó a ómicron como «preocupante» y advirtió que representa «un riesgo muy elevado» para el mundo.

La cepa ya se ha detectado en numerosos países de todo el mundo y llevó a un buen número de ellos a reimponer restricciones a los viajes pero también a reforzar medidas a nivel interno.

Así, desde este martes los británicos deberán llevar mascarilla obligatoriamente en el transporte público y en el comercio. Además, el Reino Unido, donde el covid-19 causó cerca de 145.000 fallecidos, endureció las medidas para ingresar en el país.

También lo hizo Japón, que este martes detectó el primer caso de ómicron en su territorio, en un hombre que regresó de Namibia.

El gobierno español anunció este martes que suspenderá los vuelos procedentes de varios países del África austral desde el jueves y hasta 15 de diciembre.

En Francia las autoridades sanitarias recomendaron vacunar a los niños de entre 5 y 11 años que presenten riesgo de una forma grave de covid-19.

Y en Alemania, confrontada desde hace semanas a una virulenta ola de contagios, el Parlamento se pronunciará sobre la obligatoriedad de la vacuna de aquí a finales de año, anunció el futuro canciller, Olaf Scholz.

Ninguna variante del covid-19 había provocado tanta preocupación desde la emergencia de delta, que actualmente es la dominante y es muy contagiosa. Sin embargo, ómicron no ha provocado ninguna muerte hasta ahora, al menos según los recuentos oficiales.

Para hacer frente a este nuevo embate de la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el martes su llamado para enviar más vacunas a los países pobres.

Otra solución sería la píldora anticovid del laboratorio estadounidense Merck, que fue recomendada por un panel de expertos en salud designado por Washington para pacientes adultos de alto riesgo.

24Horas

