Omar García Harfuch revela cómo fue el ataque que sufrió hace tres meses (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre.

A tres meses del atentado que sufrió por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que no hubo filtración por parte de la SSC o del C5 de sus rutas.

Ese 26 de junio, desde las 4 de la madrugada, los sicarios esperaban el paso del Omar García Harfuch y de su escolta que viajaban por el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec.

“No hubo filtración de la dependencia ni del C5. No hubo ningún tipo de filtración, ellos hicieron su trabajo. Los criminales revisaron mis rutas y horarios antes de atacarme”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la Mañana.

García Harfuch sabía que se trataba de miembros del CJNG.

“Los primeros detenidos estaban aleccionados para decir una serie de cosas. Nosotros teníamos ya investigaciones previas. Sabíamos que era ese grupo criminal, de esa zona, que venían de allá, por eso lo pudimos afirmar”, explicó, sin embargo, señaló desconocer los motivos.

El secretario recordó que viajaba en el asiento delantero, cuando de pronto comenzó a escuchar disparos en la parte trasera.

“Justo acababa de pedir las novedades. Apenas iba a comenzar a leer, cuando veo que la camioneta (blanca de tres y media tonelada) se cierra. Cuando se cierra, volteo y luego luego me doy cuanta de que iban a atacarnos. Suena el primer impacto, seguido de no sé cuántos más. Yo disparo, me paso hacia atrás”, detalló.

Cuando inició el ataque, pidió al chófer que “metiera reversa, pero la camioneta estaba completamente deshabilitada, ya estaba muerta”.

“Me paso hacia atrás. En un pasillito de la Suburban había un arma larga, yo la tomo y es cuando me impactan en el brazo, en el codo, fue el primer impacto que sentí”, añadió.

Agregó que mientras el automóvil era baleado, nadie disparaba desde adentro, fue cuando se percató que uno de sus acompañantes ya había perdido la vida.

“No pararon los impactos, había mucho ruido. Cuando se escuchan las sirenas, disminuyen hasta que ya no se oye nada. Nunca perdí el conocimiento. Cuando me bajo de la camioneta me bajo caminando, me subo a la ambulancia y ahí pido un radio para pedir un helicóptero que me pudiera trasladar a Médica Sur”.

Finalmente, resaltó que podrán cometerse mucha crímenes, sin embargo, la SSC está comprometida a que no haya impunidad ante los delitos cometidos en la capital.

“En la Ciudad de México no vamos a dejar que haya impunidad. Lo que estamos trabajando, por instrucciones de la jefa de gobierno, es que sí, pasan delitos a veces no podemos evitar que haya un feminicidio, no podemos evitar que hay acosas terribles en la ciudad, pero lo que sí podemos evitar completamente es que haya impunidad”, dijo.

Con información de medios/Vía:https://www.elarsenal.net/

