Ofrece Xóchitl Gálvez regresar el Seguro Popular y estancias infantiles (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, amplió sus propuestas que en su primer día de campaña se concentraron casi en su totalidad en materia de seguridad. Este sábado ofreció regresar el Seguro Popular, creado durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox y que desapareció en la actual administración federal al advertirse que no funcionó y derivó en contratos con corrupción.

También planteó regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, modelos que fueron establecidos en los gobiernos anteriores. De ganar los comicios, garantizó que habrá “un gobierno humanista, este gobierno no va a tirar el dinero a lo güey. Y lo vuelvo a repetir en mi gobierno no habrá ni rateros, ni talegones ni pendejos, se los vuelvo a decir”.

Gálvez enumeró, sin entrar en detalles, diversas propuestas, luego que en su arranque de campaña la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, lanzó un centenar de compromisos en los que incluyó diversas propuestas. A la vez, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a auditar el acto de arranque de campaña de Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aseveró que en el acto de la morenista hubo “cientos de camiones, desde Baja California hasta Yucatán. Cientos de personas en Fresnillo les pusieron camiones del municipio para ir a la Ciudad de México, obviamente porque la candidata no puede ir a Fresnillo, obviamente prefieren que los de Fresnillo vayan a la Ciudad de México porque no tienen cara para ir a Fresnillo ante la violencia que viven estas personas allá”.

Y al hacer referencia al desliz que tuvo la abanderada de Morena en su mensaje, la candidata de la oposición apuntó: “Este 2 de junio México va a elegir entre dos caminos, ya lo dijo la propia candidata de Morena, el camino de la corrupción o un México sin miedo ¿Qué quieren?”.

La hidalguense encabezó un acto con militantes en el Palenque de las fiestas de octubre, localizado en Zapopan, en la periferia de la capital tapatía. Pese a ser un espacio con un aforo para unas 6 mil personas, lució con la parte superior vacía. Alrededor de una cuarta parte de los asientos quedaron sin ser ocupados.

Llegó al lugar acompañada del candidato al Senado, Francisco Ramírez Acuña, y quien es ex gobernador de Jalisco impulsado por el PAN, además de ex secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. También estuvo la priísta Laura Haro, candidata a la gubernatura, y el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, luego que no estuvo presente en el inicio de la campaña presidencial. Fue Moreno Cárdenas el que se llevó la menor cantidad de aplausos durante los mensajes.

Haro destinó su mensaje para lanzar críticas a Morena y al gobierno del estado, de Movimiento Ciudadano. Dijo que hay gobiernos que demostraron “que son muy buenos para hacer show, para vestirse de fosforilocos, pero que hoy representan lo mismo que Morena. Hoy lo decimos, Movimiento Ciudadano es lo mismo que Morena, son sus esquiroles, esos de Fosforena que decidieron no ir en éste gran frente”.

Enseguida, Gálvez comenzó su mensaje con sus críticas a la candidata de Morena y sus aliados, y defendió la propuesta que hizo el viernes para crear una gran cárcel con tecnología de punta.

“Sé que algunas personas les ha llamado la atención esta propuesta de hacer una cárcel de alta seguridad, es que aquí se nos fugó El Chapo, yo no quiero esas cárceles donde los delincuentes viven con privilegios. Los delincuentes ya no le tienen miedo a delinquir porque saben que no les pasa nada. Y yo lo que quiero es que los delincuentes son los que tengan miedo y no los ciudadanos”, agregó.

Y al reiterar algunas de las propuestas que hizo en materia de seguridad, insistió que no desaparecerá los programas sociales. En lugar de ello, “va a regresar el Seguro Popular, van a regresar las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los apoyos a la ciencia, las becas, vamos a construir más universidades. A las personas con discapacidad las vamos a apoyar porque el problema no son las personas con discapacidad, el problema son las barreras que tienen ellos para salir adelante”.

Junto con las pensiones para adultos mayores, que planteó otorgar a partir de los 60 años, ofreció dar acceso a prótesis dentales, aparatos auditivos, operación de cataratas, así como crear el Sistema Nacional de Cuidados y apoyo a problemas contra enfermedades mentales, sin abundar en la forma en que haría dichos proyectos.

En su despedida de escenario del Palenque, Gálvez no desaprovechó la música de su campaña para bailar junto con la perredista y candidata al senado, Natalia Juárez Miranda, mientras que el líder nacional del PRI prefirió tomar su celular y tomarse selfies para difundir su participación en el acto.

Como invitados acudieron además los ex gobernadores Alberto Cárdenas y Emilio González Márquez. Por la tarde, la candidata presidencial encabezará un acto más en la Ciudad de México.

Información y foto de:La Jornada

