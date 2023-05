Ofrece Gobierno Estatal disculpa pública a víctimas indirectas por desaparición de sus familiares (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. En un acto histórico, solemne y por convicción, el Gobierno del Estado de Oaxaca ofreció una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas por la desaparición forzada del profesor Modesto Patolzin Moicén y la desaparición del ciudadano René Alejandro Cruz Esteban.

El primero se encuentra desaparecido desde el 20 de febrero de 1988 en el marco del periodo denominado como “guerra sucia”, y el segundo desapareció el 1 de septiembre de 2017.

En el acto de disculpa pública, el Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz ratificó el compromiso de su administración con la verdad y con la justicia, y condenó los delitos cometidos durante la “guerra sucia”, la desaparición forzada de personas como crímenes de lesa humanidad, perpetrados y heredados por los gobiernos autoritarios.

“A nombre del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de sus instituciones ofrezco una disculpa pública a la familia del profesor Modesto Patolzin Moicén, pero sobre todo a su esposa, la profesora Liboria Miranda Silva y ofrezco también una disculpa a la profesora Aurora Guadalupe Esteban Hernández, madre de René Alejandro Cruz Esteban”, señaló.

El Mandatario recalcó que su gobierno nunca permitirá la represión, la desaparición forzada o actitudes autoritarias hacia el magisterio oaxaqueño ni al pueblo de Oaxaca.

Ante la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca), Irma Bolaños Quijano, dijo que “esta disculpa va acompañada del compromiso de este gobierno de no repetir episodios como el de la ‘guerra sucia’ en México y en Oaxaca, y no ser indiferente ante al dolor de las víctimas”.

El Mandatario reconoció la lucha de las familias de las víctimas de desaparición forzada que comenzó en ese periodo y se profundizó durante la “guerra contra el narco”.

“Las instituciones no han estado a la altura de la lucha de las madres que buscan a sus hijas e hijos, por ello, con toda la humildad y desde mi más profunda convicción, el Gobierno del Estado asume su responsabilidad para con las víctimas”.

Recalcó que este acto no es por obligación sino por convicción, porque su Gobierno está integrado por hombres y mujeres que creen en los derechos humanos.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció la responsabilidad de la Fiscalía en la falta de una investigación diligente de las desapariciones del profesor Modesto Patolzin Moicén y del ciudadano René Alejandro Cruz, la falta de acciones estructurales que han provocado que hasta el momento no se haya esclarecido sus paraderos.

En su oportunidad y en representación de las víctimas, la secretaria general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Yenny Aracely Pérez Martínez dijo que estos casos son resultado de la actuación de gobiernos represores en los 43 años de lucha del movimiento magisterial, “no olvidaremos las represiones del 2006, 2013 y recientemente del 2016 en Asunción Nochixtlán”.

Destacó que “a partir de estos dos casos reconocemos el esfuerzo del Gobierno del Estado encabezado por Salomón Jara, pues es un primer paso para la búsqueda de justicia y verdad en los casos de desaparición forzada”.

La coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado Flor Estela Morales Hernández expuso los casos y destacó que es la primera vez en la historia de Oaxaca que un Gobernador participa y ofrece disculpa pública a las víctimas.

“El mensaje que hoy da este Gobierno es un parteaguas para la atención y la relación con las víctimas de delitos y de violaciones a los Derechos Humanos”, aseguró.

Por parte del Poder Legislativo, la diputada Tania Caballero Navarro, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso Local reconoció el interés y voluntad del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía para atender estos casos.

“Nos encontramos ante un Gobierno empático y sensible con las víctimas y sus familiares, y este acto representa un punto en el cual se garantiza que habrá atención para los casos que habían quedado archivados y en el olvido”.

