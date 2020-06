Ofrece disculpa pública Gatell a senadora Reynoso y ella la acepta (22:09 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Al margen de analizar si era procedente o no, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ofreció una disculpa pública a la senadora del PAN por el estado de Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez.

“Pienso que si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa. Yo no voy a cuestionar si es válido o no; no tengo intención alguna de ofenderla y le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez si le ofendí créame que no fue mi intención pero el planteamiento me ayuda a identificar de qué manera puedo mejorar mi comunicación”, refirió el funcionario federal.

El subsecretario López-Gatell, dijo que durante la reunión virtual de la semana pasada con los senadores, la legisladora panista, más que preguntas hizo señalamientos de supuestos que no sucedieron y por lo tanto, pidió pruebas de las acusaciones.

“Ella señala que yo tuve comportamientos de misoginia, eso me preocupa”, reconoció López-Gatell, al señalar que siempre he pugnado por la igualdad y reiteró que no fue su intención ofender a nadie y expresó un respeto por la separación de poderes.

Respuesta Senadora Reynoso

Compartir