OFICIAL: Cancelan el Clausura 2020 de la Liga MX; no hay campeón (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. Las especulaciones llegaron a su fin. El torneo Clausura 2020 de la Liga MX quedó oficialmente cancelado, debido a la pandemia por el coronavirus que lo llevó a suspenderse tras la jornada 10, que se disputó entre el 13 y 15 de marzo. Cruz Azul quedó como líder; sin embargo, no fue declarado campeón, pues los directivos creyeron prudente que este certamen no existiera un nuevo monarca.

La reunión entre directivos del balompié azteca se realizó este día, en donde determinaron cancelar el Clausura 2020, del cual se habían disputado 10 fechas; es decir, había pendiente siete jornadas de la fase regular, más la Liguilla: cuartos de final, semifinales y final.

“En absoluta unidad, la Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX acordó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020 de la LIGA MX en sus ramas varonil y femenil“, se lee en el comunicado emitido por la Liga MX.

Para dicha decisión, la Liga MX trabajó en conjunto con la Secretaría de Salud.

Es importante mencionar que la cancelación del Clausura 2020 pasa a la historia, ya que nunca se había llegado a esta medida. Al menos, no en la era profesional, la cual es a partir de 1943. En la época amateur, sólo una ocasión ocurrió, en la temporada 1930-1931, aunque en 1920-1921 y 1921-1922 no hubo campeón, debido a desacuerdos administrativos que afrontaron entre los participantes.

Al ya no haber torneo en los próximos meses, los 18 equipos que conforman la Primera División en México, se enfocarán completamente en el Apertura 2020, que aún no tiene fecha de inicio, pero se prevé que se informe en las próximas semanas, así como las medidas que se tomarán en los entrenamientos, partidos y en las tribunas. En éste último punto, lo más probable es que los duelos no cuenten con público en las gradas, con el fin de evitar posibles contagios de Covid-19.

