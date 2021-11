Octavio Ocaña: “La bala que lo mató venía desde afuera de la camioneta”, asegura Mhoni Vidente (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La trágica muerte del famoso y querido actor, Octavio Ocaña, sigue siendo el tema de conversación y en esta ocasión la encargada de hablar sobre el tema fue la reconocida pitonisa de origen cubano, Mhoni Vidente, quien aseguró que ve claramente que la bala que le quitó la vida a “Benito” vino desde afuera de su camioneta y no desde el interior como se dijo en la versión oficial emitida por las autoridades del Estado de México, además, señaló que hubo una traición al interior de su círculo más cercano.

“Una de las visiones que tengo es que la carta del ahorcado ya lo venía persiguiendo, el ahorcado me dice que ya lo habían amenazado desde meses atrás, por eso le ponen gente que lo cuidara, pero yo veo una traición de los amigos o de gente cercana a Octavio, otra de las visiones que tengo es que la bala que lo mató o que le da en la cabeza a “Benito Rivers” vino desde afuera hacia adentro, nunca visualizo que el arma que traía él hubiera sido detonada”, señaló Mhoni Vidente durante una entrevista con El Heraldo de México.

Durante la entrevista, Mhoni Vidente reveló que conoció a “Benito Rivers” desde muy pequeño pues en diversas ocasiones coincidieron cuando ambos trabajaron para Televisa y lo recordó como un niño talentoso, además, señaló que fue muy buen hijo.

Mhoni Vidente también hizo otra fuerte revelación que contradice completamente la versión oficial pues señaló que Octavio Ocaña fue baleado luego de haber chocado su vehículo contra el muro de contención de la carretera Chamapa-Lechería en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.

“La visión que tengo es que lo matan ya cuando choca, definitivamente cuando choca este niño es cuando le dan el balazo y otra de las visiones que tengo es que la carta de la muerte ya lo venía siguiendo porque veo que realmente la patrulla junto con otro auto venían siguiendo la camioneta y Octavio Ocaña no se quería parar porque temía por su vida, Octavio Ocaña ya sabía que lo estaban persiguiendo y veo que los policías lo dejan morir por situaciones extrañas ajenas a la situación”, aseveró, Mhoni Vidente, quien pidió la intervención del gobernador del Estado de México y del presidente de la República mexicana para esclarecer el caso.

En otro momento de la entrevista, Mhoni Vidente señaló que será antes del próximo 13 de noviembre cuando finalmente salga a la luz la verdad sobre el caso de Octavio Ocaña pues se revelará de dónde salió la bala que lo mató y quién la persona que traicionó al actor.

“Octavio no ha podido llegar con Dios”

Para finalizar el tema de Octavio Ocaña, Mhoni Vidente aseguró que el actor no ha podido descansar y !que no ha podido llegar con Dios” pues adelantó que será el mismo quien, a través de revelaciones o sueños, dé a conocer lo que verdaderamente ocurrió y revele la identidad de su asesino.

El Heraldo de México

