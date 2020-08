Ocho columnas nacionales del martes 11 de agosto (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto.

*Reforma.

Ordenan la captura de 19 ex jefes de PF

Un juez federal ordenó las aprehensiones de 19 ex funcionarios de la extinta Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la PF, por el delito de delincuencia organizada, derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017. Orta fue hasta el pasado 4 de octubre Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien el fin de semana confirmó que su renuncia era consecuencia de esta investigación que la Fiscalía General de la República seguía en su contra.

*El Universal.

AMLO y Calderón cruzan acusaciones de apoyo al narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa escalaron su confrontación y cruzaron acusaciones, al señalar que han apoyado a grupos del crimen dedicados al tráfico de drogas. Ayer en conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que debido a los presuntos nexos con grupos criminales que tuvo Genaro García Luna cuando fue secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, se puede hablar de que en México hubo un narco-Estado.

*Excélsior.

Gastan $271 mil por cada hospitalizado

De acuerdo con la cifra revelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la inversión que el gobierno federal ha hecho en la pandemia por el covid-19, el gasto promedio por cada una de las personas hospitalizadas asciende a 271 mil 237 pesos. El domingo anterior, López Obrador hizo público por primera vez el monto que su administración ha invertido desde el 27 de febrero de 2020, cuando se dio el primer caso en México y se estableció como el inicio de la pandemia aquí.

*Milenio Diario.

Confronta tema narco-Estado a López Obrador con Calderón

Cuando Genaro García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública federal, “México fue un narco-Estado”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador; Felipe Calderón se dio por aludido y respondió: “yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá del Chapo”. La gestión de García Luna acusado en EU de colaborar con el cártel de Sinaloa— detonó un intercambio entre ambos: López Obrador calificó de “vergonzoso” el papel del ex secretario por su posible colusión con el crimen organizado. Calderón le espetó: “yo no liberé a ningún criminal”, en referencia a Ovidio Guzmán.

*La Jornada

Sobornó empresa de EU a funcionarios de Calderón y Peña

Líderes sindicales y funcionarios recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora, exhibió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés). Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), compañía de préstamos de Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017.

*El Financiero.

Morena y CCE crean decálogo contra crisis

Morena, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar Lomelín, impulsan un decálogo de medidas para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de la población, tras los efectos de la pandemia del Covid-19 en la economía de México. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Arturo Herrera, y la de Economía, que comanda Graciela Márquez, participan en el diseño de estas 10 medidas, entre las que destacan el incremento a los niveles de inversión pública y privada.

*El Sol de México.

Se declara sin fondos Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar asegura que no tiene dinero ni recibió recursos de la Secretaría del Bienestar para instalar ocho mil cajeros automáticos en sus nuevas sucursales bancarias, y por eso decidió cancelar un contrato por hasta 10 mil 800 millones de pesos que entregó por adjudicación directa y discretamente a la empresa Vivcolmex. “A la fecha el Banco del Bienestar no cuenta con recursos propios para hacer frente a este contrato, ya que actualmente está enfocado en cumplir con su plan de expansión y construcción de dos mil 704 sucursales bancarias”, indica el dictamen de Justificación de Terminación Anticipada del Contrato firmado entre Banco del Bienestar y Vivcolmex.

