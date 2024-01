Ocho Columnas del 12 de enero (06:16 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de enero.

1. Reforma. VA LA 4T POR CAMPO DE GOLF DE SALINAS. Lo acusa Oaxaca de robarse agua

2. El Universal. LAS PENSIONES AL 100%… NO LAS TIENE NI DINAMARCA. Especialistas advierten que la propuesta de López Obrador de jubilaciones con monto igual al salario completo es electorera y riesgosa, pues implicaría penalizar el gasto en otros rubros

3. La Jornada. AMLO: EL PACTO DE PAN-PRI EN COAHUILA “MAFIOSO”. Panistas condenan a Marko Cortés

4. Milenio. AMLO VE MANO DE LA OEA EN LA LIBERACIÓN DE EL TRANSFORMER. Padres de los 43 solicitaron hace meses al gobierno un mecanismo de acercamiento con el líder de Guerreros Unidos en Chicago, pero el actual fiscal “se ha dedicado más bien a envenenar el caso”

5. Excélsior. CALIENTAN EL ARRANQUE DEL AÑO ELECTORAL. Mientras panistas criticaron a su líder nacional por los acuerdos con el PRI en Coahuila, calificados de “mafiosos” por el Presidente, Xóchitl Gálvez denunció desvíos ante el INE

6. El Financiero. TROPIEZA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. Caída de 1% marca el mayor revés en 26 meses; al interior, baja generalizada

7. El Economista. BANCOS GANARON A NOVIEMBRE DEL 2023 MÁS QUE EN TODO EL AÑO PREVIO. Utilidades sumaron 248,023 mdp en 11 meses

8. La Razón. TUNDEN A OPOSICIÓN TRAS EXHIBIR LÍDER DEL PAN REPARTO DE CARGOS, NOTARÍAS… Descalifican Presidente, Morena y aliados

9. 24 Horas. ARRECIA BATALLA POR QUEJAS ELECTORALES. Xóchitl denuncia a Sheinbaum ante el INE

10. Reporte Indigo. PRESERVAR LA SALUD MENTAL. Tras la incorporación de trastornos

mentales como el burnout, la depresión, la ansiedad y el insomnio a la tabla de enfermedades relacionadas con el trabajo, la necesidad de presevar la salud mental de los trabajadores en los centros laborales se hace más patente y urgente

11. La Crónica. AMLO SE LANZA CONTRA LA OPOSICIÓN, Y XÓCHITL VS CLAUDIA. Mientras el Presidente tacha de “mafiosos” a PRI y PAN por los arreglos en Coahuila, Gálvez solicita al INE investigar presuntos desvíos

de Notimex a la precampaña de Sheinbaum

12. El Sol de México. SIN FONDOS, BLINDAJE PARA TIERRA CALIENTE. A excepción de Michoacán, Morelos, Edomex y Guerrero aún no saben de dónde saldrán

13. El Heraldo de México. DESCALIFICA AMLO AL GIEI Y A JESUITAS. El Presidente dijo que seguirá hablando de Iguala porque no puede

quedarse callado ni ser parte del “pacto del silencio”

14. Ovaciones. NUEVO RUMBO. Con Cade Codwell, Chivas apuesta distinto

15. La Jornada – Contraportada. IP: LA INSEGURIDAD EN CARRETERAS, “DESBOCADA”. Hubo casi 85 mil robos a camiones con mercancías en 5 años: Concamin

