Obama explora el mundo laboral de EU; regresa a las pantallas en una serie documental (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de abril. Barack Obama regresa a las pantallas en una serie documental producida por Netflix, cuyo tráiler se estrenó ayer, en la que el expresidente se presenta como un explorador del mundo laboral de Estados Unidos.

“En esta serie hablo con trabajadores estadunidenses de diversas industrias, desde hospitalidad y tecnología hasta atención domiciliaria, para comprender sus trabajos y esperanzas para el futuro”, explicó en Twitter Obama, quien dejó la Casa Blanca de 2017.

En Working: What We Do All Day (Trabajar: lo que hacemos todo el día), Obama examina temas candentes del atractivo del empleo, las repercusiones del desarrollo de la inteligencia artificial y la búsqueda de sentido en el trabajo.

El planteamiento está inspirado en el libro de 1974 Working, de Studs Terkel (1912-2008), gran figura de la izquierda estadunidense.

La serie, en la que Obama despliega sus dotes de narrador, “explora las formas en que encontramos significado en nuestro trabajo y cómo nuestras experiencias y luchas nos conectan a nivel humano”, especifica Netflix en su sitio web.

Working: What We Do All Day fue producida por Concordia Studio y Higher Ground, una productora fundada por Obama y su esposa Michelle en 2018. La pareja compró en particular los derechos de distribución del documental American Factory, que ganó el Oscar en 2020.

La nueva serie documental se emitirá a partir del 17 de mayo en la plataforma de streaming Netflix.

Además, la pareja estadunidense aterrizó anoche en Barcelona y llegaron después al hotel donde se alojaron, para asistir este viernes al primer concierto de la gira europea del cantante Bruce Springsteen.

También está ya en la ciudad el director de cine Steven Spielberg, que se aloja en el mismo hotel de la ciudad española.

Springsteen aterrizó el miércoles y se hospeda en el mismo establecimiento que los Obama y Spielberg.

LOS OBAMA, GANADORES DEL OSCAR

American Factory fue el primer título presentado por Higher Ground Productions, del expresidente y la exprimera dama Michelle Obama. También producido por Participant Media.

Desde su lanzamiento, la película se convirtió en uno de los documentales más premiados (2019-2020). Estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2019. Ganó el Oscar a Mejor Documental en 2020 y también el BAFTA. American Factory se sumerge profundamente dentro del Ohio posindustrial donde una compañía billonaria China abre una nueva fábrica contratando a dos mil estadunidenses de cuello azul que todavía se recuperan de la recesión del 2008.

Otro de los trabajos que han hecho con Netflix es Nuestros grandiosos parques nacionales (foto).

-De la Redacción

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir