Oaxaca y su pluralidad, sumada a la construcción de “El México Que Queremos” (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio. Con amplia participación de la militancia y sociedad civil, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo los foros temáticos enmarcados en el Diálogo Ciudadano 2024-2030, cuyo propósito es integrar el proyecto de plataforma electoral y oferta política por la construcción de “El México que queremos”.

De forma simultánea con las sedes de los Comités Directivos Estatales (CDE) en el país, militantes, simpatizantes, expertos en diversos temas y representantes de las asociaciones de la sociedad civil pudieron exponer sus puntos de vista y hacer sus aportaciones a los ejes temáticos.

Al dar la bienvenida a las y los participantes, Javier Villacaña Jiménez, presidente del PRI Oaxaca, celebró la realización de estos foros, donde la pluralidad de sus ideologías, la capacidad y sabiduría de su gente se ponen de manifiesto para coadyuvar a la consolidación de un proyecto de Nación que salve a México.

Acompañado de la secretaria General, Lizbeth Concha Ojeda, integrantes del CDE, ex dirigentes del PRI, legisladores, ex legisladores, presidentes municipales y exconcejales, así como representantes de los sectores del partido; Villacaña Jiménez destacó la iniciativa de la dirigencia nacional para escuchar la voz de la ciudadanía y sumarla a la construcción de la plataforma electoral 2024-2030, que será el eje de una verdadera democracia, donde no exista el autoritarismo, sino la inclusión y el diálogo.

Ante una casa del priismo abarrotada, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez, dictó la conferencia magistral “Reflexiones sobre el contexto político y los gobiernos de coalición”, ofreciendo un panorama diverso de los objetivos del Frente Amplio por México y su gran compromiso con la sociedad y la recuperación de las instituciones.

Durante poco más de cuatro horas, mujeres y hombres representantes de los diferentes sectores sociales y productivos participaron en este ejercicio de diálogo, donde se trataron temas fundamentales para México: Igualdad para todos; Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático; Crecimiento Económico, inclusivo, sostenible y digno.

Asimismo: Paz, Seguridad, Justicia e Instituciones Sólidas; Alianzas, Partidos, Sociedad Civil, Sector Privado y Comunidades; y Gobierno y Democracia.

El coordinador de los diputados y diputadas en la LXV legislatura, Alejandro Avilés Álvarez participó en el cierre de estos trabajos que fueron un éxito para el priismo oaxaqueño, los cuales fueron clausurados por el ex dirigente del tricolor, Heliodoro Díaz Escarraga.

Al iniciar estas jornadas el pasado viernes 30 de junio, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, precisó que el propósito de los Diálogos Ciudadanos es recabar, escuchar, tener las propuestas y conocer la situación que ocurre en nuestro país, en las 32 entidades federativas, con el fin de identificar no sólo el sentimiento, sino los problemas, lo que ocurre en cada rincón de esta gran nación.

Cabe señalar que se realizará una segunda etapa del Diálogo Ciudadano, donde se presentarán conclusiones y nuevos acuerdos para la consolidación de un nuevo pacto social que sea un parteaguas de oportunidades de desarrollo para México y sus estados.

