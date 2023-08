Oaxaca ocupa el penoso cuarto lugar nacional por muertes maternas: revela la diputada Liz Concha (20:15 h)

San raymundo Jalpan, Oax. 2 de agosto. “Al cierre de la semana epidemiológica número 29 de 2023, se han acumulado 14 muertes maternas, por lo que ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional, al tener una tasa de 35.1 muertes por cada 100 mil nacimientos” denunció Liz Concha Presidenta de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios del Congreso de Oaxaca, durante la Sesión Ordinaria de la LXV Legislatura del Estado, quien lamentó el incremento de casos en la entidad, toda vez que se trata de 10.2 puntos arriba del promedio nacional que es de 24.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos.

Por esta razón recriminó que en Oaxaca ni siquiera se haya reinstalado el Comité Estatal Interinstitucional de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal que; “entre otras, tiene las funciones de prevenir y reducir este problema a través de la identificación de las causas, factores que faciliten alcanzar mejores niveles de salud de la población materna, mediante planes, programas y procedimientos dirigidos a elevar la calidad de la atención obstétrica y la educación a la población”, exclamó la legisladora por el Distrito 04 local.

Expuso la diputada Liz Concha el lamentable caso de una paisana; “Dayyanna una adolescente embarazada que ingresó al hospital de Cuicatlán por atención médica donde le diagnosticaron amenaza de parto prematuro, sin embargo al no contar con personal especializado fue referida al segundo nivel de atención, ya en la ciudad de Oaxaca, es increíble que no le hayan podido ingresar y tuvo que acudir con un médico particular para poder ser atendida”.

Durante su intervención en la tribuna del parlamento oaxaqueño, Liz Concha urgió implementar una estrategia integral para resolver la problemática, enfocada en la prevención y particularmente en la atención primaria centrada en la comunidad, de manera que se consideren las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes, facilitando el acceso a servicios básicos como los partos instrumentados y la atención prenatal y posnatal, vacunas infantiles, nutrición, y planificación familiar; es urgente y necesario que la administración estatal tenga en su agenda lo que realmente importa que es cumplir con sus obligaciones fundamentales para garantizar los derechos humanos de las oaxaqueñas.”, concluyó la diputada.

La Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Sexagésima Quinta Legislatura exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente acciones integrales de manera urgente para prevenir las muertes maternas en el Estado, fue aprobada como Urgente y Obvia Resolución.

