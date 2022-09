Oaxaca de Juárez y 23 municipios firman Convenio Marco de Coordinación Metropolitana (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Teniendo como sede el segundo patio del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Coordinación Metropolitana, el cual tiene como objetivo que los 24 municipios que conforman la zona metropolitana de los Valles Centrales, trabajen de manera conjunta para atender asuntos relevantes relacionados con el cuidado del medio ambiente, la gestión y tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, los servicios municipales y la planificación del desarrollo territorial de la zona metropolitana, para beneficio de las y los ciudadanos.

Acompañado de presidentes y representantes de los municipios de la zona metropolitana, la síndica primera, Nancy Belem Mota Figueroa, el regidor de Protección Civil y de Zona Metropolitana, Juan Rafael Rosas Herrera, el secretario adjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, Carlos Avendaño Ramos, el director de Protección Civil Municipal, Rodolfo Brena Güereca, así como regidoras y regidores y funcionarios públicos municipales, el primer concejal, Francisco Martínez Neri, destacó la importancia de la firma de este convenio, pues permite darle continuidad y formalizar los trabajos y compromisos ya iniciados desde el año pasado, para integrar una agenda común que permita conjuntar recursos y voluntades para atender asuntos tan relevantes.

“Estoy seguro de que se constituirá en un buen punto de partida para empezar a atender en forma inmediata problemas comunes y urgentes, como la gestión y tratamiento integral de Residuos Sólidos, una coordinación eficaz de nuestras corporaciones policiacas para combatir la delincuencia y, en general, para trazar una sólida y eficaz ruta de colaboración institucional para beneficio del pueblo de Oaxaca”, finalizó Martínez Neri.

En su intervención, el regidor de Protección Civil y de Zona Metropolitana, Juan Rafael Rosas Herrera, mencionó que los esfuerzos aislados, aunque bien intencionados, no tienen el mismo impacto que la unión para lograr objetivos comunes. “Nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, no conocen de límites políticos y administrativos. Hoy no somos 24 municipios divididos y aislados. Hoy somos una sola comunidad, un solo pueblo” acotó.

