Oaxaca de Juárez, una ciudad segura y con confianza para invertir: Ray Chagoya (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, acompañó al gobernador Salomón Jara Cruz en la conferencia de prensa donde se presentaron dos importantes proyectos de inversión privada para la capital: un complejo comercial de primer nivel y un nuevo complejo médico que fortalecerán la economía local y la calidad de vida de las familias oaxaqueñas.

Durante su participación, Ray Chagoya afirmó que Oaxaca de Juárez es una ciudad segura, ordenada y con confianza para invertir, donde el gobierno municipal garantiza certeza jurídica y acompañamiento a quienes apuestan por el desarrollo de la capital.

“El trabajo coordinado con el gobernador Salomón Jara está dando resultados concretos. Acompañamos cada inversión para que cumpla con los lineamientos y la normativa municipal, con transparencia, legalidad y responsabilidad social”, destacó el edil.

Subrayó que estos proyectos están diseñados para impulsar la economía de las y los vecinos, fortalecer el comercio local y generar empleos, consolidando a Oaxaca de Juárez como una ciudad que brinda oportunidades y crecimiento.

Con esta visión compartida entre los gobiernos estatal y municipal, Oaxaca de Juárez se consolida como una capital moderna, segura y abierta a la inversión, donde el desarrollo llega con orden y bienestar para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir