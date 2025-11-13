Oaxaca de Juárez, sede de las Audiencias Públicas sobre la Reforma Electoral (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. El presidente municipal Ray Chagoya acompañó la realización de las Audiencias Públicas sobre la Reforma Electoral en Oaxaca de Juárez, un ejercicio convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana.

La capital recibió con gusto al Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, quien encabezó los trabajos y presentó los alcances de la propuesta de reforma. La participación del Gobernador Salomón Jara Cruz reafirmó el respaldo institucional del Estado de Oaxaca a este diálogo nacional.

Durante la jornada se analizaron planteamientos orientados a simplificar el sistema electoral, fortalecer la autonomía de las instituciones, reducir costos y acercar la vida pública a la ciudadanía, en un formato abierto, plural y de construcción colectiva.

Oaxaca de Juárez fue sede de un encuentro que impulsa un proceso democrático más cercano, transparente y participativo para el país.

