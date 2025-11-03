Oaxaca de Juárez mantiene una ciudad limpia durante las festividades de Día de Muertos (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. Con el compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y segura, las brigadas municipales desplegaron un amplio operativo de limpieza y recolección durante la temporada de Muertos, logrando que el Centro Histórico, los parques y los panteones lucieran impecables para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Por instrucción del presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva, la Secretaría de Servicios Vecinales coordinó un operativo especial a través de las direcciones de Aseo Público y Mantenimiento Urbano, con tareas permanentes de barrido manual, recolección continua de residuos, vaciado de papeleras y rehabilitación de áreas verdes en puntos estratégicos como el Zócalo, Alameda de León, Santo Domingo, El Llano, Jardín Labastida, Conzatti y el Barrio de Jalatlaco

Durante los cinco días del operativo, del 29 de octubre al 2 de noviembre, se recolectaron más de 800 toneladas adicionales de residuos sólidos urbanos, gracias al esfuerzo coordinado de más de 300 trabajadoras y trabajadores municipales, así como al uso de vehículos y contenedores estratégicamente ubicados

Escobas en mano y corazones al servicio, las brigadas municipales hicieron posible que Oaxaca de Juárez luzca con orgullo durante una de las festividades más importantes del año. Cada acción de limpieza refleja el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de las familias y la buena imagen de la ciudad.

El municipio de Oaxaca de Juárez reafirma así su liderazgo como una ciudad limpia, ordenada y culturalmente viva, gracias al esfuerzo diario de quienes transforman con su servicio cada rincón de la capital.

