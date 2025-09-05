Oaxaca de Juárez impulsa actividades a través de Colmenas por la Paz (13;15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, invita a las vecinas y vecinos de la capital a participar en la cartelera de actividades de Colmenas por la Paz, un espacio de encuentro comunitario que promueve la convivencia, la creatividad y el aprendizaje colectivo.

Durante el mes de septiembre se llevarán a cabo distintos talleres y clubes en diversas colonias y espacios públicos de la ciudad:

•Iniciación al canto: lunes 08, 15, 22 y 29 en el Mercado Lula’a de la Central de Abasto, de 16:00 a 18:00 horas.

•Taller de pintura y dibujo: martes 09, 16, 23 y 30 en la cancha de básquetbol de Pueblo Nuevo, Col. Presidentes de México, Calle Guadalupe Victoria, de 16:00 a 18:00 horas.

•Curso de piñatas: miércoles 10, 17 y 24, y sábados 06, 13, 20 y 27 en Calle Nuevo Laredo, esquina San Francisco, Pueblo Nuevo, Colonia Los Ángeles, de 16:00 a 18:00 horas.

•Club de lectura y expresión literaria: jueves 11, 18 y 25 en la cancha de básquetbol de Pueblo Nuevo, Col. Presidentes de México, de 16:00 a 18:00 horas.

Con estas acciones, el municipio busca fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer alternativas culturales que fomenten la paz, la creatividad y el desarrollo personal.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, generando espacios seguros y participativos donde las y los oaxaqueños puedan compartir talentos, adquirir nuevas habilidades y fortalecer la vida en comunidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir