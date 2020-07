Oaxaca de Juárez es la mejor ciudad del mundo para visitar: Travel + Leisure (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de julio. Oaxaca de Juárez es la mejor ciudad del mundo para viajar de acuerdo con la revista especializada Travel+Leisure. Turistas asiduos y exigentes de todo el mundo han ubicado a la capital oaxaqueña en la posición número uno del listado The Top 25 Cities in the World.

“Oaxaca es magia y esa magia está en las personas, en la gente de nuestra ciudad”, dijo el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, al agradecer esta distinción que han hecho los viajeros a través de la encuesta World’s Best Awards 2020.

El alcalde de la ciudad dio a conocer que es un orgullo saber que Oaxaca de Juárez se ubica como el mejor destino mundial, por arriba de ciudades como San Miguel de Allende; Hoi An, Vietnam; Chiang Mai, Tailandia; Florencia, Italia, y Kioto, Japón, entre otras más.

Recordó que este es el cuarto año consecutivo en el que la ciudad oaxaqueña se ubica dentro de los destinos favoritos para el turismo nacional e internacional. En 2019, Travel+Leisure había ubicado a Oaxaca de Juárez como la quinta mejor ciudad del mundo para viajar.

El Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, subrayó que, de acuerdo con la revista especializada, este 2020 la encuesta World’s Best Awards cerró el 2 de marzo, antes de que iniciara la pandemia de COVID-19, por lo tanto, los lectores y turistas más exigentes que votaron para elegir los mejores destinos del mundo lo hicieron a partir de sus experiencias vividas antes de la emergencia de salud.

Ante esta distinción para Oaxaca de Juárez como la mejor ciudad del mundo para visitar, el alcalde manifestó que el reto permanente de las autoridades de la ciudad, así como de la ciudadanía, es cuidar, conservar y proteger esta urbe con miles de años de historia, así como preservar la cultura que da identidad a las y los oaxaqueños.

Mencionó que como parte de esos esfuerzos para rescatar la historia de Oaxaca capital, el pasado 8 de mayo, en un hecho sin precedente y como una manera de reconocer las raíces milenarias, el Cabildo aprobó el reconocimiento de Oaxaca de Juárez como ciudad ancestral, por lo que el año próximo se celebrarán 2,521 años de su existencia como ciudad milenaria.

“Cuando la justicia es histórica nunca llegará tarde. Por eso en el Cabildo aprobamos ese importante reconocimiento a nuestra ciudad, es desde luego, una forma de hacerle justicia a nuestros antepasados, que tanto se lo merecen”, señaló.

Oswaldo García Jarquín expresó, con motivo de la distinción de los lectores de Travel+Leisure a Oaxaca de Juárez, su reconocimiento al Gobierno de Oaxaca, al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al gobierno federal por la promoción turística que constantemente realizan a favor de la ciudad capital.

Asimismo, hizo un amplio reconocimiento al sector turístico, a artesanos, cocineras tradicionales y personajes tan importantes de la época reciente como Francisco Toledo, quien fuera un guardián del Centro Histórico, a personajes altruistas como el empresario y filántropo Alfredo Harp Helú y a autoridades que han puesto gran interés para preservar la ciudad de Oaxaca.

El artículo de Travel+Leisure se encuentra disponible en el portal www.travelandleisure.com. Cabe mencionar que México es el único país que cuenta con cuatro ciudades inscritas en esta lista: San Miguel de Allende en el segundo lugar, la Ciudad de México en la posición 11 y Mérida en la número 24.

