Oaxaca de Juárez es destino turístico tendencia en tiempos de COVID (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Oaxaca de Juárez sigue posicionándose a nivel nacional y mundial como uno de los destinos turísticos favoritos. Ahora la revista Forbes ha dado a conocer que, de acuerdo con una encuesta realizada por KAYAK, el buscador de viajes online, la capital oaxaqueña se ubica dentro de los cinco lugares más indagados en la plataforma por viajeros mexicanos, durante la contingencia de salud por COVID-19.

Los destinos tendencia durante el confinamiento por COVID-19, según los datos recabados por KAYAK son: Mazatlán, Acapulco, Puerto Escondido, Oaxaca de Juárez y Mérida.

En el artículo titulado “Destinos potenciales para los mexicanos en tiempos de COVID–19”, Forbes cita que, para el viajero mexicano, los destinos nacionales serán la prioridad en sus próximas vacaciones.

“La mayoría de los encuestados afirma que primero viajará por el territorio nacional, mientras que otro porcentaje pensará en destinos internacionales (cuando las restricciones de otros países lo permitan)”, indica.

En la encuesta de KAYAK, realizada en el mes de mayo, el 58% de los encuestados mexicanos indicaron que buscarán llegar a los destinos turísticos principalmente por vía aérea.

En la publicación electrónica de Forbes, el estado de Oaxaca es el único con dos destinos turísticos en el listado: Oaxaca de Juárez y Puerto Escondido.

Recientemente, la revista especializada Travel+Leisure dio a conocer el listado The Top 25 Cities in the World, en el que Oaxaca de Juárez figura como la mejor ciudad del mundo para viajar.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ha mantenido, a lo largo de la contingencia sanitaria por COVID-19, intensas labores de saneamiento y desinfección a través de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico para mantener a la ciudad capital libre de riesgos una vez que las condiciones de la contingencia sanitaria permitan la reapertura del turismo.

