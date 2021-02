”Nunca están contentos con nada”, el ”Canelo” le responde a sus detractores (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Este sábado, Saúl Álvarez se verá las caras con el turco Avni Yildirim en una de las peleas más importantes de este 2021. Pese a los logros que ha conseguido, el ‘Canelo‘ es de los boxeadores más criticados y ahora, el tapatío aprovechó el momento para mandarle un mensaje a sus detractores.

“No tengo que dar ninguna explicación. Realmente no tengo que dar ninguna explicación porque nunca estarán contentos con nada. Acabo de pelear con el número uno de 168 libras (Callum Smith), y tampoco están contentos con eso. Entonces, no tengo nada que decir ni nada que explicar. No me importa“, comentó el mexicano en entrevista a Boxing Scene.

Por otro lado, el ‘Canelo’ resaltó la calidad de su contrincante y dejó en claro que se vivirá una gran pelea. “Veo un peleador muy fuerte. Veo un peleador que va hacia adelante, obviamente. Tiene mucha valentía. Puede ser peligroso en cualquier momento porque es un peleador muy fuerte. No hay duda de que soy peleador que tiene más cualidades. Pero en el boxeo, siempre, siempre debes estar atento“, explicó.

“Va a venir a quererme arrancar la cabeza. A quererme ganar, sin duda. Es un peleador muy fuerte, que siempre presiona en las peleas. Estamos listos para eso y estamos listos para querer ganar“, agregó el actual campeón mundial de la AMB y CMB.

La pelea entre Saúl el ‘Canelo’ Álvarez y Avni Yildirim se llevará este sábado 27 de febrero en el estadio Hard Rock, el cual se encuentra situado en la ciudad de Orlando, Florida.

