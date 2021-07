“Nunca accionó su arma, le dispararon por la espalda”, dice esposa de GN muerto durante enfrentamiento con AEI, niega que haya sido secuestrador (11:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 29 de julio. María Elena López, esposa de Daniel García Tejeda, primer sub inspector de la Guardia Nacional, negó que su esposo haya sido un secuestrador, por lo que demandó justicia y castigo para los responsables de quienes le dispararon por la espalda el pasado 7 de julio en un operativo donde se rescató a una víctima de secuestro.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por sus abogados, aseguró que ese día, su esposo de 42 años y con más de 20 años de servicio como agente federal, se encontraba impartiendo un curso dentro de las instalaciones de los que tienen bitácoras de trabajo.

Explicó que según las primeras investigaciones que el equipo de abogados ha llevado a cabo, le quitaron la vida por la espalda.

“Desconozco quienes les dispararon, pero eran elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) él no accionó ningún arma, y eso no lo digo yo, lo dicen los dictámenes, su cuerpo no tenía rastros de nada, nunca disparó un arma, a pesar de que tenía arma y conocimiento para usarla”.

Sostuvo que el agente murió de dos balazos en la espalda, lo que significa que no le dieron la oportunidad de defenderse.

“Se fue un buen elemento de la Guardia Nacional, él tenía el derecho de ser oído antes de quitarle la vida, él no defendió a ningún secuestrador ni era secuestrador, era un servidor público y quieren hacerlo responsable de un delito”.

Por su parte, el abogado Aldo Alcántara, señaló que hasta el momento están abiertas dos carpetas de investigación, una de causa penal y en la otra en donde es señalado como presunto responsable por el delito de secuestro agravado.

“Nosotros hemos investigado de forma paralela y realizado entrevistas , y tenemos bastantes pruebas que acreditan que Daniel García Tejeda no estuvo en la casa de seguridad en donde se dice tuvieron a la víctima que estaba privada de su libertad”.

Insistió que él se encontraba impartiendo un curso teórico práctico, por lo que existe el registro que a las 2:30 de la tarde solicitó su armamento al encargado, ya que le habían reportado que había un altercado contra sus compañeros en Etla.

Dijo que él se dirigió al lugar donde sus compañeros pidieron el auxilio y después llamó para decir que lo estaban agrediendo a balazos.

“No defendió a secuestradores porque no accionó su arma, fue trasladado a un hospital en donde perdió la vida por los balazos que él presentó en la parte de la espalda”, añadió.

Precisó que se le realizaron estudios donde no se le encontraron sustancias tóxicas y se le practicó el examen de pólvora para ver si había disparado y salió negativo.

Puntualizó que según los testimonios y declaraciones que han efectuado, Daniel García Tejeda, nunca estuvo en la casa de seguridad en donde se encontraba la persona privada de su libertad.

Compartir