Nuevo Reglamento de Protección Civil prioriza la vida y la seguridad de Oaxaca de Juárez (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza el presidente municipal Ray Chagoya, cuenta con un nuevo Reglamento de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, una herramienta moderna que pone en el centro la seguridad y el bienestar de las familias capitalinas.

Este ordenamiento fortalece la prevención de riesgos, garantiza una mejor coordinación entre dependencias y otorga claridad en las atribuciones de la Dirección de Protección Civil. Con ello se asegura una atención más rápida y eficaz en situaciones de emergencia, además de la supervisión de espectáculos públicos, juegos mecánicos, comercio en vía pública y el manejo de pirotecnia, siempre pensando en la protección de vecinas y vecinos.

El reglamento también formaliza la participación ciudadana a través del Consejo Municipal de Protección Civil y reconoce la importancia de contar con brigadas, simulacros y planes de prevención en cada espacio público y privado. De esta manera se impulsa una cultura de corresponsabilidad y resiliencia frente a fenómenos naturales y de origen humano.

Además, se establecen sanciones claras y procedimientos transparentes para garantizar que comercios, organizadores de eventos y responsables de inmuebles cumplan con las medidas de seguridad necesarias. Esto brinda certeza tanto a las familias que acuden a espacios públicos como a quienes desarrollan actividades productivas en la ciudad, creando un entorno más ordenado y seguro.

Con este paso, Oaxaca de Juárez avanza hacia una gestión integral de riesgos más sólida, enfocada en salvar vidas, reducir daños y proteger el patrimonio de la ciudad, como fue establecido por la Comisión de Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, integrada por Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Regidor de Protección Civil y Presidente de la Comisión; Dulce María Lascarez, Regidora de Servicios Vecinales y Transparencia y José Bernardo Mayrén García, Regidor de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Gestión Hídrica.

El nuevo reglamento armoniza sus disposiciones con la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y Desastres del Estado de Oaxaca, asegurando coherencia jurídica y operativa en todos los niveles de gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir