Nuevamente miles de niños sin clases en Oaxaca, S-22 anuncia paro de 48 horas (17:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Nuevamente miles de niños se quedarán sin clases, pues el magisterio oaxaqueño realizará un paro de labores por 48 horas el próximo 13 y 14 de noviembre, como parte de sus acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa.

El Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE-CNTE encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez con fundamento en las bases estatutarias en vigor convocaron a sus bases a la movilización nacional y estatal.

Mediante un documento firmado por la líder sindical llaman a participar de manera masiva en el paro de 48 horas, durante los días 13 y 14 de noviembre del presente año, con base en los acuerdos de la ANR del 25 de octubre y la Asamblea Estatal del 08 de noviembre del presente año.

A nivel nacional convocan a movilizarse los días 13 y 14 de noviembre a partir de las 6 de la mañana con el 20% de su membresía para cercar el Palacio Nacional para manifestarse en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de realizar una marcha rumbo al Congreso de la Unión en donde se instalarán en plantón.

A nivel estatal, los mismos días llevarán acciones en las regiones con el 80% a partir de las 09:00 horas.

Parte de sus acciones es permitir el paso libre en las casetas de cobro, la toma de oficinas de Gobierno, así como la toma de instalaciones de empresas transnacionales.

Todas estas acciones son con el objetivo de exigir la reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la Presidenta de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO y la reinstalación de las mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE, así como la exigencia de incremento de presupuesto a educación, salud y seguridad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir