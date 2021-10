Nueva convocatoria para participar en la “Liga de Futbol San José de Calasanz” (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Con el objetivo de fomentar la actividad física y la integración de 9 categorías de participación, el Instituto Carlos Gracida en el marco de su 60 aniversario, invita a los clubes deportivos a participar en la Liga de Futbol “San José de Calasanz”, la cual se desarrollará a partir del mes de noviembre.

Los partidos se llevarán a cabo en las canchas del instituto organizador, ubicadas en avenida Universidad #901 en la Agencia Candiani. Las categorías de participación son las siguientes: hormigas, átomos, infantil A, B, juvenil A, B, C y femenil sub 15 y sub 17.

Los requisitos de participación son los siguientes: cada equipo debe estar integrado por un mínimo de 11 jugadores y un máximo de 20, presentarse debidamente uniformados, dos fotografías recientes y originales tamaño infantil, copia del acta de nacimiento y curp, cubrir cuota de inscripción de $90 pesos por jugador, dos litros de gel antibacterial y dos litros de sanitizante por equipo.

Las inscripciones quedan abiertas y se pueden realizar en la secretaría del nivel primaria con Dulce María Torres en un horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes. La junta previa se llevará a cargo el sábado 16 de octubre a las 10:00 de la mañana en la sala audiovisual de nivel primaria del Instituto Carlos Gracida.

La institución anunció que si algún entrenador desea jugar partidos de pretemporada para la Liga de Futbol San José de Calasanz, los sábados 9, 16, 23 y 30 de octubre. Solo deben mandar un mensaje al celular 951 128 33 60 y mencionar la categoría en la que desean participar

