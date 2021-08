Novio llega tan borracho a su boda que NO puede pararse; polémico VIDEO se hace viral en TikTok (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. El día de la boda es un momento de estrés para los novios, pues los próximos esposos están preocupados por la presión de dar el sí en el altar y porque el evento sea ameno para los invitados y para ellos.

Algunas parejas hacen diferentes rituales previos con el objetivo de reducir los nervios. De hecho, hay personas que toman una copa para darse valor, eliminar el estrés y salir para encontrarse con su pareja en el altar. Ésta podría ser la táctica que intentó hacer un novio que llegó cayéndose de borracho a su boda.

Un video de TikTok en donde se ve a un hombre sumamente borracho tratando de casarse se ha hecho viral en las redes sociales. En las imágenes se puede ver que el sujeto está tan ebrio que no puede mantenerse de pie.

En el clip se observa cómo la novia está parada junto a su próximo esposo, quien tiene que ser asistido por otro hombre que lo ayuda a mantenerse erguido durante la ceremonia de boda. La persona que sostiene al novio tiene algunos comportamientos bruscos que pusieron a discusión si el sujeto se está casando de forma voluntaria.

“La boda no salió según lo planeado. Cómo no tener una despedida de soltero”, señala la descripción del video, dando a entender que el joven realizó su despedida de soltero un día antes de contraer matrimonio con su prometida.

La última de #LasMañanerasDeYaPárate A través de TikTok se ha viralizado un video de una boda en donde el novio llegó cayéndose de borracho pero aun así se casó… ¿Fue plan de la novia? #MiPeorCita💔#YaPáratePodcast #YaPárateHorario 08:23 a.m. ⏰ pic.twitter.com/89cMtXPxMs — ¡Ya Párate!® (@yaparateoficial) August 18, 2021

Otro elemento que podría indicar que el novio venía de una fiesta, es que otro hombre -que podría ser un testigo de la boda- también está borracho, pues se tambalea mientras se realiza la ceremonia y se ve un poco desarreglado.

“Yo no me hubiera casado”; “Es una broma?”; “Estuvo muy buena la despedida de soltero”; “Qué feo caso”; son algunas de las reacciones de los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a discutir si era correcto que el hombre se casara en estado de ebriedad, pues no está consiente al 100 por ciento de los que está sucediendo.

