Notificación a Saúl Huerta de solicitud de desafuero será inmediata (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de abril. El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) será notificado de manera inmediata de la solicitud de juicio de procedencia en su contra que pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó Pablo Gómez (Morena), presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

“Esto se hará en cuanto sea posible físicamente y sino es físicamente, se notificará en la oficina oficial del diputado y se dará por notificado, además de la notificación por el correo institucional.

“Y entonces comenzará a correr el plazo de siete días para que exponga ante la Sección lo que la ley le da derecho, si es que lo desea”, indicó Gómez.

Aclaró que abierto el plazo, éste no se interrumpirá por las sesiones, pues este viernes concluye el periodo ordinario y con ello la Cámara de Diputados dejará de sesionar.

Sin embargo, el legislador señaló que a la Sección Instructora no le favorece tener actuaciones cuando no hay posibilidades de convocar al Pleno de San Lázaro a erigirse como jurado de procedencia y determinar si se le quita el fuero o no a Huerta.

El legislador está indiciado por la FGJCDMX como probable responsable de dos delitos sexuales: violación equiparada agravada contra un menor y abuso sexual agravado contra un adulto.

Actualmente se desconoce el paradero de Huerta, quien el 21 de abril, el mismo en que fue detenido en un hotel de la colonia Juárez de la capital mexicana, aseguró en un pronunciamiento, que la situación en la que se vio involucrado era un intento de extorsión.

Por lo pronto, su partido le suspendió todos sus derechos políticos, fue expulsado del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y renunció a la candidatura para buscar la reelección consecutiva como diputado federal.

24 Horas

